Avión caza ruso se estrella y derriba dron de vigilancia de EU

El choque terminó por destruir la aeronave estadounidense sobre el Mar Negro.

Un avión de combate ruso colisionó contra un dron de vigilancia de Estados Unidos sobre territorio del Mar Negro, causando que la nave no tripulada cayera sobre el agua y que se perdiera el aparato, según informó el comando militar estadounidense en Europa.

Se trataba de un dron MQ-9 Reaper, los cuales son utilizados por Estados Unidos tanto para vigilancia como para ataques, operando en diversos lugares del mundo como en Medio Oriente y África. Estos ya han sido derribados en ocasiones anteriores de manera similar.

Sin embargo, John Kirby, portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, mencionó que esta vez llamó la atención debido a la manera "insegura y poco profesional que fue", generando preocupación al Departamento de Estado.

"No es raro que aviones rusos intercepten aviones estadounidenses sobre el Mar Negro. No necesitamos tener ningún tipo de registro con los rusos antes de volar en el espacio aéreo internacional. No hay ningún requisito para hacer eso, ni lo hacemos" , expresó.