La jefa del Ejecutivo federal reveló que el gobierno de Estados Unidos les habían informado de esta situación antes de que saliera el barco y el cual se encuentra operando bajo las normas internacionales de navegación.

Luego que ayer el Pentágono informara que el Destructor USS Gravely navega en el Golfo de México, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que este barco se encuentra dentro de su territorio vigilando que no entre droga a su país y que "no es contra México" .

"Ellos están en su territorio y en aguas internacionales. Nos lo hicieron saber antes de que saliera la noticia y saliera el barco, pero no están en territorio nacional están en su territorio y en aguas internacionales bajo las normas internacionales de navegación.

Ellos tienen esa facultad de hacerlo en esa situación. Mal sería que no nos hubieran informado o que llegaran a aguas nacionales, eso sí no puede ser. Pero están en territorio de Estados Unidos y en aguas internacionales, pero no es contra México. Están vigilando las aguas internacionales por si llega droga o alguna otra situación hacía los Estados Unidos" , dijo.

En Palacio Nacional, la Mandataria federal afirmó que el Gobierno de México, a través de la Secretaría de Marina (Semar), realiza una vigilancia muy exhaustiva de la plataforma continental y mares internacionales para evitar la llegada de droga a nuestro país.

Destacó que, gracias a esta vigilancia, desde el inicio de su gobierno se han realizado incautaciones históricas.