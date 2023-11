Detienen a estadounidense por tratar de cruzar a migrantes en Naco, Arizona

Fue a través de las cámaras de vigilancia fronteriza donde los operadores ubicaron el preciso momento que los individuos se introducían al autobús escolar.

Un conductor de autobús escolar de origen estadounidense fue arrestado por intentar cruzar a cuatro migrantes a bordo del transporte, hecho ocurrido en Naco, Arizona, informó el Jefe Policíaco de Border Patrol del sector Tucson, John R. Modlin.

Fue a través de las cámaras fronterizas de vigilancia donde los operadores ubicaron el preciso momento que los individuos se introducían al autobús escolar.

El Agente de la Unidad de Entrenamiento de Campo de la Estación Brian A. Terry, fue quien arrestó al contrabandista, mismo que fue remitido a las autoridades correspondientes para que enfrente los cargos por delito de tráfico de humanos.

En cuanto a los cuatro indocumentados, fueron trasladados a las oficinas de migración para ser deportados,no sin antes informarles que ya no podrán utilizar la aplicación CBP One para ingresar de manera legal a Estados Unidos, señaló Modlin.