Dan prisión permanente a mujer que asesinó a su hija para castigar a expareja

En un caso que ha conmocionado a la comunidad de Sant Joan Despí, Barcelona, Cristina, de 38 años, ha sido condenada hace unos días a prisión permanente revisable por el asesinato con alevosía de su hija Yaiza, de cuatro años.

El trágico incidente ocurrió el 31 de mayo de 2021 y fue determinado que la motivación detrás del crimen fue una venganza contra su expareja y padre de la menor, Sergio.

Según la sentencia, Cristina intentó reconquistar a Sergio desde marzo de 2021 tras enterarse de que él había comenzado una nueva relación. Ante las repetidas negativas de Sergio para volver, Cristina experimentó una creciente sensación de enfado, rabia, tristeza y frustración. Esta situación la llevó a planificar metódicamente la muerte de su hija y su propio suicidio, con el objetivo de causar el máximo sufrimiento posible al padre de la niña.

La noche del 31 de mayo de 2021, Cristina suministró sedantes a Yaiza y posteriormente la asfixió mientras la niña dormía. Yaiza, incapaz de defenderse debido a su corta edad y al efecto de los sedantes, falleció. Cristina luego intentó suicidarse mediante una sobredosis de fármacos, pero no logró su objetivo.

Investigación y evidencias

Durante la investigación, se descubrió que Cristina había buscado en su celular información sobre suicidios por sobredosis de fármacos, muertes de menores a manos de sus padres y el tiempo que tarda en morir un niño asfixiado. Además, en el lugar de los hechos se encontraron cuatro cartas de despedida. Una de ellas, dirigida a Sergio, revelaba las verdaderas intenciones detrás del asesinato:

“Aquí tienes lo que te mereces porque has hecho que me quite la vida y sé que te alegrarás de mi muerte, pero vas a llorar la muerte de mi hija, de tu hija Yaiza. Me la llevo conmigo que para eso la he parido yo. Decide si la entierras o la incineras” .

Cristina también dejó una carta a su madre, junto con 112 billetes de 50 euros y una tarjeta bancaria con su respectivo pin.

Sentencia

El jurado descartó que Cristina padeciera algún trastorno mental o que hubiera actuado por miedo insuperable, como argumentaba su defensa. Las autoridades concluyeron que Cristina tenía sus facultades mentales intactas al cometer el crimen y no reveló el asesinato cuando fue informada, en el hospital tras su intento de suicidio, que estaba detenida.

La sentencia no solo impone la prisión permanente revisable, sino también medidas cautelares, como la prohibición de aproximación y comunicación con la familia paterna de la menor. Además, Cristina deberá indemnizar a Sergio con 250,000 euros y a cada uno de los abuelos paternos con 75,000 euros.