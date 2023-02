AMLO señala gobierno de Dina Boluarte como autoritario y represor

"Se pisoteó la democracia y se cometió una gran injusticia al destituir y encarcelar a Pedro Castillo", dijo el presidente de México.

Nuevamente el presidente Andrés Manuel López Obrador criticó a Dina Boluarte, presidenta de Perú, tachando su gobierno de represor y autoritario debido a que promovió la destitución del expresidente Pedro Castillo.

" Nosotros no aceptamos toda la farsa que ha significado la destitución del presidente Pedro Castillo porque no se respetó la voluntad del pueblo de Perú, se pisoteó la democracia y se cometió una gran injusticia al destituirlo y encarcelarlo, y luego establecer de facto un gobierno autoritario, represor, y nosotros no coincidimos con eso ", expresó.