Kanye West y Elon Musk se enfrascan en guerra de declaraciones

Kanye West y Elon Musk están protagonizando un intercambio de mensajes en redes sociales luego de que el rapero fuera suspendido de Twitter por segunda ocasión en el año.

A principios de diciembre, Ye fue nuevamente suspendido de Twitter, pero ahora por decisión del dueño de dicha red social, Elon Musk, quien argumentó en una sesión de preguntas y respuestas en Spaces que el rapero estaba incitando a la violencia.

Por otra parte, el portal New York Post citó a Elon Musk diciendo "personalmente, quería golpear a Kanye, así que eso definitivamente me incitaba a la violencia. Eso no está bien".

El comentario de Elon Musk fue respondido por Kanye West, quien ahora acudió a su cuenta de Instagram para escribir mensajes en relación al empresario.

"¿Soy el único que piensa que Elon podría ser medio chino? ¿Alguna vez has visto sus fotos de cuando era niño? Tome un genio chino y combínalo con una súper modelo sudafricana y tenemos un Elon.

"Y digo un Elon porque probablemente hicieron como 30. El que tenemos es un hibrido genético", escribió Kanye West.

Musk había desbloqueado a Kanye West de Twitter, además de otros personajes polémicos como Donald Trump.

En Twitter, algunos internautas le preguntaron al empresario sobre su postura frente a los comentarios de Kanye West, a lo que Elon Musk respondió que los veía como elogios.

Asimismo, el empresario dueño de Tesla afirmó que la cuenta de Twitter de Kanye West fue suspendida por publicar esvásticas junto a una estrella de David y por continuar lanzando mensajes antisemitas.