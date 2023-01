Perro imita a su dueño cojo y este piensa que tiene una enfermedad

Un hombre se volvió viral luego de mostrar cómo su lomito lo imitaba mientras rengueaba.

Luego de que él se fracturara el tobillo, su perro Billy comenzó a caminar tal cómo él lo hacía. Sin embargo, Russel Jones no sabía qué era lo que le pasaba y decidió llevarlo al veterinario. Llegó a desembolsar 400 dólares para que le hicieran radiografías.

Los médicos no le encontraban nada al animal y él seguía preocupado. Pese a ello a los veterinarios no les costó mucho tiempo más descubrir qué era lo que le pasaba a su mascota. Es que tras varios estudios y luego de varios días de incertidumbre descubrieron que no tenía nada y que sólo fingía estar rengo.

En el video viral se ve al perro cojear al lado de su dueño que se arrastra con muletas. Pero el animal sólo lo hacía por empatía y no tenía nada en realidad. Russel Jones llegó a pagar hasta dos consultas con diferentes especialistas e invirtió en medicamentos para el dolor de su lomito. Él pensaba que tenía algo en sus extremidades.

El hombre estaba asombrado y fue por ello por lo que subió el video a su cuenta de Facebook, y murió de amor y alivio al descubrir que nada malo tenía su perro y sólo fingía imitándolo.

" No tenía nada. Cuando estábamos en la veterinaria, luego de tomar los exámenes, dejó de cojear ", reveló conmovido.

"¡Qué ternura! Los animales cada vez nos sorprenden más", "Ja ja ja me encanta, que cosita tan linda", "Él camina igual a su dueño, que precioso", son tan sólo algunos de los comentarios que le han dejado en la red social a Russel Jones.

A la fecha su clip ha logrado superar los 9 millones de reproducciones y ya es viral en las diferentes plataformas.