Spotify lanza playlist con canciones de GTA

Spotify se sumo al lanzamiento del videojuego de GTA VI haciendo una playlist.

Spotify, servicio de música streaming, dio a conocer una nueva playlist con las mejores canciones del videojuego Grand Theft Auto, luego del anuncio de la sexta entrega.

Por medio de la plataforma musical, la compañía compartió un total de 138 canciones que marcaron un parteaguas para el videojuego.

¿Cuáles son las canciones de GTA que aparecen en Spotify?

La lista de canciones comienza con 'Still D.R.E', canción interpretada por Dr. Dre y Snoop Dogg, seguido por 'It Was a Good Day' de Ice Cube y 'Welcome To The Jungle' de Guns N' Roses.

De igual manera, algunas otras canciones que conforman la playlist son:

Nights / Frank Ocean.

Lady (Hear Me Tonight) / Modjo.

The Adults Are Talking / The Strokes.

In the Air Tonight / Phil Collins.

I Got 5 On It / The Luniz.

White Wedding / Billy Idol.

Con Altura / Rosalía y J Balvin.

Entre otras canciones que se podrán escuchar desde la plataforma.

Rockstar Games confirma el lanzamiento de GTA VI

La compañía Rockstar Games, creadora de GTA, recordó que el próximo mes cumplirán 25 años y para celebrar este evento lanzarán el primer trailer del videojuego GTA VI.

Por medio de la plataforma X, antes Twitter, la compañía dio a conocer la épica noticia.

"Estamos muy emocionados de informarles que a principios de diciembre lanzaremos el primer avance del próximo Grand Theft Auto. Esperamos muchos años más compartiendo estas experiencias con todos ustedes".

¿De qué tratará GTA VI?

Por el momento no hay muchos detalles sobre lo que tratará la nueva entrega de este videojuego; sin embargo, desde hace algunos meses han comenzado a circular rumores sobre las sorpresas que podremos encontrar en GTA VI.

Por lo que todo indica que la historia sucederá en el emblemático Vice City (ciudad en dónde transcurren las historias anteriores) y los personajes principales serán una mujer y un hombre. Además, algunas filtraciones revelaron que el mapa podría ser mucho más grande que los juegos anteriores.