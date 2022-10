Los diferentes usos del cubrebocas alrededor del mundo

Con el surgimiento del Covid-19, autoridades de distintos países impusieron el uso de cubrebocas para protegerse del virus. El cambio fue un choque en Occidente, desacostumbrado al uso de mascarillas.

Sin embargo, en países asiáticos el uso de cubrebocas es común desde hace décadas, y con el Covid-19 más controlado, ahora muchos ven ciertas ventajas en cubrirse parte de la cara: desde mayor seguridad para jóvenes hasta una cuestión estética.

Desde la epidemia del Síndrome Respiratorio Agudo y Severo (SARS) en 2003, en muchos países asiáticos el uso de cubrebocas se volvió una costumbre que se quedó para protegerse de la gripe estacional, del resfriado común y en casos como China y Corea del Sur, incluso de la contaminación.

"En Corea del Sur, es común llevar una mascarilla para evitar que un resfriado se agrave en el invierno, y para no contagiar a otros. Además, como ha empeorado el polvo Amarillo que viene de China, se volvió común que muchas personas, especialmente niños, usaran cubrebocas incluso antes de la crisis del coronavirus. Personalmente, estoy acostumbrado a usar cubrebocas y me gusta usarlo para no afectar a otras personas", dijo Jiwon Shim, un surcoreano, para un estudio sobre el uso de cubrebocas publicado por la Biblioteca Nacional de Medicina en Estados Unidos.

Diferentes usos en Asia

En Japón, el uso del cubrebocas se ha convertido en una cuestión de cortesía: los ciudadanos lo usan si se sienten enfermos para evitar contagiar a otros.

Las mujeres japonesas han encontrado otro uso: se ponen cubrebocas cuando no les dio tiempo de maquillarse, así evitan que los demás se den cuenta.

En algunos casos, las mujeres han señalado que el cubrebocas incluso les ayuda a resaltar los ojos, y a "dejar algo de misterio", al ocultar parte de su rostro.

En Filipinas es común ver a los motociclistas llevar cubrebocas. ¿La razón? Evitar respirar los contaminantes que expulsan los vehículos en las horas pico de tráfico.

En Taiwán, muchos ciudadanos optan por sacar sus cubrebocas en el invierno, para evitar respirar aire frío que los lleve a enfermarse.

En China, es común ver a la gente en la calle con cubrebocas, debido a los elevados niveles de contaminación. En Japón, incluso desde la década de los 50 los ciudadanos comenzaron a usar cubrebocas para protegerse de los contaminantes.

Moda, protestas y seguridad social

Es tanta la costumbre que hay toda una industria de la moda detrás de los cubrebocas en la región.

Algunos jóvenes lo usan también como una especie de "muro" ante los demás, volviéndose de uso común en protestas como las de Hong Kong, para evitar ser reconocidos.

Aunque antes del Covid-19, Europa estaba desacostumbrada al cubrebocas, ahora expertos señalan que en ciertos sectores se mantendrá su uso.

Rebeca Cordero, profesora de Sociología de la Universidad Europea de Madrid, destacó el caso de personas que perdieron familiares o pasaron momentos difíciles debido al coronavirus.

"Habrá personas que hayan vivido un duelo aplazado, que perdieron a familiares durante las peores fases de la pandemia y no se han recuperado, porque estamos en un momento muy distópico, con crisis económica y pobreza, para ellas el uso de cubrebocas sigue siendo indispensable", dijo al Servicio de Información y Noticias Científicas (Sinc), resaltando que habrá que respetar los tiempos de cada persona mientras deciden dejar de usar el cubrebocas o no.

Por su parte, Pedro Rey Biel, profesor en Economía del Comportamiento en la institución académica ESADE, en Barcelona, indicó que "la mascarilla ha cubierto la necesidad psicológica de hacernos sentir activos ante una amenaza exterior".

En el caso de los jóvenes, dijo que se ha dado el "efecto de cara vacía": la mascarilla los ha protegido todo este tiempo no sólo del virus, sino también de los demás. En una etapa de mucha inseguridad, el cubrebocas les ha sido útil para sentirse más seguros, más protegidos. En estos sectores, explicó, pasará tiempo antes de que se acostumbren a estar sin cubrebocas.