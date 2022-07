Gentleminions: La tendencia de TikTok que ha provocado problemas en cines

El estreno de la película "Minions: nace un villano" provocó una tendencia en Tiktok, donde a pesar de su cómico nacimiento, ahora ha provocado que cines prohíban la entrada jóvenes vestidos de traje.

La red social Tiktok nuevamente ha generado una tendencia que se replica en todo el mundo, y a pesar de que en algunas ocasiones éstas son simples e inocentes maneras de entretenimiento, algunas llegan a provocar problemas fuera del internet, y este ha sido el caso del trend #Gentleminions.

Surgida por el estreno de la más reciente entrega de la saga cinematográfica "Mi Villano Favorito", la cinta "Minions: nace un villano" ha convocado a masas de jóvenes a su estreno en cines durante la última semana, pero estos grupos cuentan con la peculiaridad de ir vestidos de "gala" con traje y corbata, quienes han comenzado a ser identificados para negarles la entrada a las salas de cine.

Esta moda en un inicio totalmente inofensiva y con fines cómicos ha comenzado a ser un problema para los cines, pues los grupos, en su mayoría adolescentes, han generado disturbios motivados por seguir este trend, tales como gritar, tirar objetos y agredir a otros a otros asistentes.

En general, la moda etiquetada en redes como #Gentleminions se basa en asistir de la forma más elegante posible para acudir a ver la nueva película, tratando este estreno como si de un evento de la más clase alta se tratara, grabando videos desde su camino al cine hasta la sala del cine.

Cinemas are banning kids wearing suits after Tiktoks #gentleminion trend goes viral pic.twitter.com/63513Zpeky — Volv ?? (@getvolv) July 5, 2022

Una muestra de los problemas que han generado este grupo de adolescentes se dio en una cine ubicado en Worcester, Inglaterra, el cual tuvo que reembolsar todas las entradas de una de las funciones porque los "Gentleminions" no paraban de gritar e imitar a los secuaces amarillos de Gru durante la proyección. El establecimiento calcula que en total tuvieron más de mil 500 dólares.

Otra cadena con sucursales en Estados Unidos y Reino Unido han decidido ahorrarse entonces ser victimas de estos sucesos y desde la entrada a los recintos advirtieron que cualquier persona que intente ingresar con traje se le prohibirá el acceso por los altercados que se han producido recientemente.