No es Spider-Man, es 'Spiterman'; El héroe más viral de TikTok

A través de las redes sociales se han dado a conocer una gran cantidad de celebridades, sin embargo, esta vez se trata de un nuevo héroe arácnido, pero no es el Hombre Araña específicamente, sino 'Spiterman', una estrella de TikTok.

Cada video de Spiterman es bien recibido por los usuarios de TikTok, al punto de viralizarse, pues el material más famoso de este peculiar personaje, tiene 36 millones de reproducciones, pero ¿A qué se debe esta fama?

El héroe enmascarado de TikTok, reveló su identidad y se trata del creador de contenido Wilson Alcaraz, cuyo poder consiste en hacerse viral únicamente mediante videos graciosos.

Wilson Alcaraz o 'Spiterman', es oriundo de Acapulco de Juárez y vive con uno de sus familiares y colegas, Luis Alcaraz, con quien comenzó a crear contenido para las redes sociales y aunque tienen bastante tiempo haciendo sketches, fue este personaje el que los catapultó al éxito.

Esto ocurrió cuando Wilson Alcaraz apareció portando el emblemático traje de Spiderman de mala calidad arriba de una azotea tomándose una cerveza; mientras regaña a Luis Alcaraz por tomar refresco directo del envase, fue ahí cuando las redes sociales enloquecieron, en ese entonces se llamaba 'El Hambre Araña".

Hicieron pintura en muro de Spiterman

Spiterman comenzó su popularidad cuando la película de Spiderman: Across the Spiderverse estaba cerca de estrenarse en todos los cines, así que posiblemente el personaje sea una de las tantas variantes del superhéroe ¿O no?.

Lo que sí es verdad, es que Spiterman, también conocido como Wilson Alcaraz, ya tiene un mural en Acapulco por parte del artista de la obra, David de León y fue plasmado con todo y sus huaraches.

Ahora que sabes quién es Spiterman la celebridad de Tiktok que regaña a los que no hacen lo correcto, te recomendamos ser un buen ciudadano, de lo contrario, podría aparecer trepado el muro más cercano a tu ubicación.