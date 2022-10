El "síndrome del impostor" y cómo librarte de él

Si eres una persona que constantemente cuestiona sus logros, debes leer esto.

¿Has escuchado hablar del "síndrome del impostor"? Este es más común de lo que piensas y es padecido por 2 de cada 3 personas en el mundo.

Si alguna vez te has sentido como un fraude, no eres capaz de reconocer tus triunfos o te aterra la idea de que las personas adivinen tus intenciones y no sabes de lo que hablas, muy probablemente eres un portador de este síndrome y necesitas ayuda profesional.

En entrevista para Expreso 24/7, la Coach de Impulso, Diana Quiroga, explicó en qué consiste este síndrome y aportó algunos consejos sobre cómo poder superarlo.

Consejos para superar el "síndrome del impostor"