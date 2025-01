La amenaza letal para deportistas que no presenta síntomas

Esta afección es la principal causa por muerte súbita en deportistas.

Muchas personas que buscan una salud fortalecida han incluido entre sus hábitos la práctica de ejercicio físico de manera regular. Se trata justamente de uno de los pilares que mantienen el buen funcionamiento del organismo, pero es importante que un profesional indique cuál es la actividad más adecuada para cada uno en función del estado de salud general y, desde luego, preferencias personales, según la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales.

En este marco, algunas personas han encontrado un deporte que los apasiona y lo han comenzado a practicar de una manera un poco más profesional. Entonces, al hablar de deportistas ya el cuidado de su salud escala a otro nivel porque deben realizarse más chequeos médicos, ingerir más calorías, ser más cuidadosos con el consumo de grasas de origen animal y de azúcares simples, además de llevar un control estricto de su alimentación, según detalla un informe de la Universidad de La Sabana (Colombia).

Quienes inician alguna actividad deportiva que exige ejercicios de alta intensidad como correr, practicar futbol, crossfit o entrenamiento de tipo funcional, deberían de tener una higiene del deporte que incluya la consulta periódica con un médico cardiólogo, aconseja el doctor Adolfo Chávez Mendoza.

Letal amenaza

En este punto, los especialistas advierten sobre una amenaza letal para los deportistas que no presenta síntomas y aún no puede prevenirse: la miocardiopatía hipertrófica. Se trata de una afección en la cual se presenta engrosamiento del miocardio y, a veces, solo una parte del corazón es más gruesa que las demás, sintetiza la Biblioteca Nacional de Medicina (Estados Unidos).

El engrosamiento del miocardio puede dificultar la salida de la sangre del corazón, forzándolo a trabajar más arduamente para bombear la sangre, y también puede hacer que para el corazón sea más difícil relajarse y llenarse con sangre, detalla el Departamento de Salud y Servicios Humanos (Estados Unidos). Por lo tanto, quienes practican ejercicios de alta intensidad, como en el caso de los deportistas, deben de estar atentos y controlarse adecuadamente.

La Fundación Española del Corazón advierte que en la mayoría de los casos esta enfermedad es heredada y suele desarrollarse durante la adolescencia. Además, indica que no hay ningún síntoma o dolencia particular que sea único de la miocardiopatía hipertrófica y muchos pacientes no tienen ningún síntoma. De todas maneras, aconseja estar atentos a síntomas como falta de aire, dolor en el pecho, palpitaciones, mareo y pérdida de conciencia, para consultar con un especialista de la salud.

La miocardiopatía hipertrófica es la principal causa por muerte súbita en deportistas y, según señala el especialista en Cardiología Clínica y alta especialidad en Insuficiencia Cardíaca, Adolfo Chávez Mendoza, no se puede prevenir. Por lo tanto, ante ciertos síntomas o antecedentes familiares, lo más aconsejable es realizarse un chequeo con un médico cardiólogo.