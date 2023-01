Muñeca poseída por su dueña aterra a usuarios en TikTok

"Siempre le digo a mis hijos que no se espanten de esta muñeca, pero todo cambió hasta esta noche. Se tiene que ir", escribió la joven debajo del video publicado en TikTok.

Chucky, Anabelle y otros cientos de muñecos y muñecas de películas y series de televisión han atormentado por años a cientos de personas. Si bien son casos de ficción, muchas personas creen que los mismos pueden cobrar vida realmente.

Algo similar ocurrió con una muñeca poseída que aterra a miles de usuarios en las redes sociales. Una joven, cuyo usuario es @morganroberts651, publicó en TikTok un video donde la ve a ella acostada y luego aparece una muñeca de porcelana.

"Siempre le digo a mis hijos que no se espanten de esta muñeca, pero todo cambió hasta esta noche. Se tiene que ir" , escribió la joven debajo del video publicado en TikTok.

En el video de TikTok se ve a la muñeca caminando hacia la mujer, pero luego la usuaria se da cuenta de que se trataba de una broma creada por su pareja. Sin embargo, el terror que Morgan sintió en aquel momento se puede percibir en el video.

Algunos usuarios de TikTok que vieron el video de madrugada aseguraron que la filmación da mucho miedo y terror. "Perdón por verte sin tu permiso", escribieron algunos usuarios en los comentarios asegurando que es una oración para disculparse con la muñeca por ver el video.

"La señora reía para no llorar" ; "Yo ya estaría muerto del miedo, creo que eso sería mi debilidad" ; "Gracias algoritmo, pretendía irme a dormir, pero ya no" ; "Estoy viendo este video y son las 11:39 pm. Espero poder mimir", son solo algunos de los demás comentarios que se escribieron en la publicación de TikTok.

Sin embargo, otras personas aseguran que se dieron cuenta de que todo se trataba de una farsa porque se ve una mano moviendo y manipulando la muñeca. "¿Atrás se ve una mano no? Como al inicio del video"; "Me alegra haber visto la mano en los primeros segundos de terror"; "Pero se ve un brazo que mueve la muñeca", escribieron los usuarios.