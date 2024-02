Mujer logra devolver a Costco un sofá con más de dos años de uso

Una mujer de Seattle, Washington, se hizo viral en TikTok, luego de demostrar que pudo obtener un rembolso por parte de Costco al regresar un sofá que compró en dicha sucursal hace 2 años y medio, sin ticket de compra y dando como motivo que ya no le gustaba más.

Obtener un reembolso de una compra a una tienda suele ser un dolor de cabeza por los requisitos que se suelen solicitar, especialmente el tiempo de validez para realizar este proceso, pero una mujer sorprendió al demostrar que Costco accede a que le regreses un sofá solo porque ya no te gusta el color, ¡dos años y medio después de su compra!

La usuaria identificada como Jackie Nguyen publicó un video en TikTok en el cual registró el proceso que llevó a cabo para presentar en sucursal el sofá que quería regresar; posteriormente relató que sin ticket de compra y con pocas preguntas, el personal de la tienda le otorgó el reembolso.

La protagonista de esta historia cuenta que solo con algunas imágenes del momento en que le entregaron el sofá a su hogar bastó para que el personal buscara en su sistema si tenía registrada la compra en su tienda, lo cual pudieron corroborar a pesar de haber pasado más de dos años.

Si bien explica que sintió nervios y la mirada de todos los presentes en la tienda al percatarse que llevaba un sofá gris usado para su devolución, no dudó en motivar a más gente a hacerlo, pues según lo acontecido, Costco cuenta con una excelente política de devoluciones.

"Simplemente me preguntaron si había algo malo en ello o si simplemente ya no lo quería o no me gustaba y dije que ya no me gustaba, simplemente que ya no nos gusta el color y nos dieron nuestro reembolso" , es la frase con la que cierra su relato.

¿Qué dice la política de Costco?

Contrario a lo que sucede en las tiendas Costo de México, la cadena de autoservicio para socios en Estados Unidos tiene una política de devoluciones muy flexible, pues nunca se define un plazo máximo para realizar una devolución.

Según la información hallada en su sitio web, para tener un reembolso, solo basta con presentar el producto en el mostrador de devoluciones de cualquier sucursal Costco, tanto en compras físicas como digitales.

Las limitaciones que se ponen para esta política solo restringen los reembolsos en productos como electrónica, cigarros y alcohol, baterías, neumáticos, así como joyería, la cual requiere una tramitología mayor para su reembolso.