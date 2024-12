Canciones que bailas en estas fiestas y no sabías que ya existía

Algunos cantantes tienen la delicadeza de decir que son homenajes o son cuidadosos de decir que tienen influencias creativas, pero hay quien omite los créditos originales.

En estas posadas el ponche, las piñatas y por supuesto el baile están a todo lo que da; te despeinas sacando los mejores pasos de tu repertorio o simplemente disfrutas de la colación mientras oyes alguna de las canciones que el DJ o el celular programa, pero seguramente no sabes que muchas de ellas quizá ya tienen, de alguna manera, décadas de vida.

Y no es algo que deba darte pena, porque en el actual mundo donde la información fluye a cada segundo, es imposible darte cuenta de todo lo que engloba a una canción.

Algunos cantantes tienen la delicadeza de decir que son homenajes o son cuidadosos de decir que tienen influencias creativas, pero hay quien omite los créditos originales o el haber ocupado parte de una canción para su creatividad.

Es importante señalar que en términos musicales la copia o toma de elementos de una canción tienen definición. Interpolación significa que alguien toma parte de una melodía y letra y crea a partir de ella; el cover es cuando se toma la canción y música completa y plagio tiene que ver con el que omite derechos de autor o copyright.

Aquí te dejamos algunas de las canciones que seguramente bailas, pero que tienen un pasado poco conocido. ¿Y tú, cuáles otras conoces?

Ahora es

Popularizada por Wisin & Yandel, pero cuyo ritmo y una parte de los versos fueron tomados de la bailable "Ay cosita linda", del colombiano Pacho Galán, de fines de los 50s. Los compases son similares, aunque la letra tuvo una modificación. Mientras en la versión original la letra va con "Anoche, anoche soñé contigo/ soñé una cosa bonita/ que cosa maravillosa/Ay cosita linda, mamá. Soñaba, soñaba que me querías/soñaba que me besabas/ y que en tus brazos dormía/ un merecumbé pa' bailar". En la Wisin & Yandel los versos son: "Anoche (ajá)/ anoche soñé contigo (jah)/ Soñaba que te besaba (volvió 'El Dúo Dinámico')/ Y que te acorralaba (y que te acorralaba, ¡W!). Anoche, anoche soñé contigo (no hay pa nadie)/ soñaba que te besaba (tú sabes)/ y que te acorralaba (y que te acorralaba, ¡suelta!)".

Triste canción

La exitosa canción de Alex Lora y El Tri, editada a mediados de los 80s, ha sido cuestionada de pronto por fans de Neil Young, quien en 1975 compuso "Like a hurricane", cuyos compases son parecidos a la canción mexicana. La letra, por su parte, es distinta. Mientras que la de Young habla de una chica a la que conoció en un bar, la de Lora versa sobre una pareja que unen su vida para la eternidad.

Que nadie sepa mi sufrir

La Sonora Dinamita, Edith Piaf, Julio Jaramillo, Julio Iglesias, Lila Downs y muchos más han interpretado esta canción ya sea como cumbia o balada, que hace mover los pies o ponerse a llorar según sea el estado etílico de quien la escucha. Pero la original viene desde 1927, cuando la música del argentino Ángel Cabral se sumó a la letra de su compatriota Enrique Dizeo y la voz del también pampero Hugo Carril. ¿Cuál te gusta más? Por cierto, la Dinamita la tituló como "Amor de mis amores", el otro nombre que se le puso originalmente y le cambió el género al personaje central de la historia, que es mujer, a uno masculino.

Las de la intuición

Canción de Shakira de 2005, pero es muy parecida en melodía a una creada seis años antes: "L’amour toujours" de Gigi de Agostino, DJ y uno de los máximos representantes del eurodance. La letra por supuesto es otra. Mientras la de la artista colombiana le propone una relación a un hombre, la otra es un mensaje amoroso a la pareja a quien promete no dejar.

No me arrepiento de este amor

Canción que ha interpretado en modo rock el grupo Attaque 77 o en balada con los 3 Vallejo, pero la original data de 1994 por la argentina Gilda, fallecida en un accidente de carretera sólo dos años después. La influencia de la sudamericana ha sido tal que hasta se realizó una biopic protagonizada por Natalia Oreiro.