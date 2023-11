'Día de no comprar nada': ¿Qué es y por qué se celebra?

Este día se presenta como un recordatorio para aquellos que han gastado de manera desmedida en los días anteriores.

Después de la vorágine de compras impulsadas por 'El Buen Fin' y el 'Black Friday', donde los consumidores aprovecharon descuentos para renovar sus guardarropas, cambiar de vehículo, planificar vacaciones o adelantar regalos navideños, llega el 'Buy Nothing Day' o 'Día de No Comprar Nada', conmemorado este 25 de noviembre.

Este día se presenta como un recordatorio para aquellos que han gastado de manera desmedida en los días anteriores. La premisa es simple: invitar a las personas a abstenerse de realizar compras durante las siguientes 24 horas y, en su lugar, enfocarse en actividades más productivas.

El 'Buy Nothing Day' o 'Día de No Comprar Nada' fue concebido por asociaciones y activistas a nivel global como una respuesta al consumo excesivo del Black Friday. Su objetivo principal es motivar a la población a no adquirir ningún producto o servicio durante este día, promoviendo así la reflexión sobre el verdadero valor de las cosas y el dinero gastado en artículos generalmente innecesarios. Además, busca reducir la contaminación y la degradación ambiental asociadas al consumo desmedido.

¿De dónde salió esta iniciativa?

Esta iniciativa fue fundada en Vancouver, Canadá, por el artista Ted Dave en septiembre de 1992. Sin embargo, en 1997, se trasladó al día después del Día de Acción de Gracias en los Estados Unidos.

Con el tiempo, diversos países, incluyendo el Reino Unido, Israel, Austria, Alemania, Nueva Zelanda, Japón, Francia y Noruega, se sumaron a esta jornada reflexiva, adoptando la premisa de detener el consumo por un día.

La revista canadiense Adbusters también se unió a la idea de Ted Dave para el 'Buy Nothing Day', consolidándolo como un movimiento en el que las personas optan por no realizar compras durante 24 horas, promoviendo así un cambio de enfoque hacia prácticas más conscientes y sostenibles.

