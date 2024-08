Los secretos detrás de la Princesa Diana

Explora cómo la Princesa Diana dejó una huella imborrable en la moda y la conciencia social.

A pocos días del aniversario luctuoso de la Princesa Diana de Gales, la recordamos con la gentileza y bondad que tanto la caracterizaba. A pesar del paso de los años, la sociedad (británica o no), no deja de estremecerse ante el gran hecho que arrebató la vida de la tan aclamada princesa, sin embargo intentamos honrar su memoria haciendo alusión a lo bueno de su legado, por eso hoy te compartimos algunos datos curiosos que seguramente no sabías sobre una de las mujeres más amadas del mundo.

Innovadora en la moda real:

Diana fue conocida por su estilo de moda innovador, y muchas de sus elecciones se convirtieron en tendencias icónicas. En 1994, llevó un vestido de noche azul de estampado "black sheep" en una cena benéfica en el Museo de la Moda de la Fundación Metropolitano en Nueva York. Este vestido, diseñado por Christina Stambolian, se volvió famoso por su elegancia y la forma en que rompió con las normas tradicionales de la moda real.

Pionera en la conciencia de la salud mental:

Diana fue una de las primeras figuras públicas en hablar abiertamente sobre su propia lucha con la bulimia y los problemas de salud mental. Su disposición a compartir sus experiencias ayudó a desestigmatizar los trastornos alimentarios y la salud mental, animando a muchas personas a buscar ayuda y a hablar sobre sus propias luchas.

Conexiones con la moda y el diseño:

Antes de convertirse en Princesa, Diana trabajó brevemente como asistente de una maestra de preescolar y también tuvo un interés en la danza y el diseño de interiores. Su influencia en el mundo de la moda fue tan significativa que, tras su muerte, la revista "Vogue" le dedicó un especial para honrar su estilo y legado. Además, la "Diana Collection" de la casa de subastas Christie's en 1997 incluyó una serie de sus prendas más icónicas, que atrajeron la atención mundial.

Pasión por la danza:

Antes de su matrimonio con el Príncipe Carlos, Diana tenía una pasión por la danza. Asistió a clases de ballet en su juventud y tenía una gran admiración por el arte de la danza. Esta pasión se reflejó en su vida pública en varias ocasiones. En una de sus apariciones más memorables, Diana bailó con el famoso bailarín John Travolta en una cena de gala en la Casa Blanca en 1985. Su elegante baile fue ampliamente elogiado y es recordado como uno de los momentos icónicos de su vida pública.

Amor por los animales:

Diana tenía un gran amor por los animales, especialmente por los perros. Su preferencia por los cocker spaniels era bien conocida y, durante su matrimonio, ella y el Príncipe Carlos compartieron la compañía de varios perros de esta raza. Además, Diana era una defensora de los derechos de los animales y participó en campañas para promover su bienestar. Su vínculo con los animales era una parte importante de su vida personal y reflejaba su naturaleza compasiva.