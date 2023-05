Empresas de Japón dan vacaciones para jugar Zelda: Tears of the Kingdom

El nuevo juego de Zelda se lanzó el pasado viernes 12 de mayo.

El lanzamiento del esperado The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ha causado un enorme revuelo en la comunidad gamer a lo largo del mundo, pero es en Japón donde las cosas han ido a otro nivel, pues es tanta la euforia por el nuevo juego de Nintendo que algunas empresas están otorgando vacaciones a sus empleados para que puedan disfrutarlo en sus casas.

Lanzado el pasado 12 de mayo para Nintendo Switch, se trata de la tan ansiada secuela de Breath of the Wild, la anterior entrega de la saga de Zelda que de igual manera fue celebrada tanto por fanáticos y crítica como uno de los mejores videojuegos de los últimos tiempos.

Desde el lanzamiento de Tears of the Kingdom, muchos trabajadores japoneses han comenzado a solicitar días libres para sumergirse en la nueva aventura de Link, incluso algunas empresas han decidido dar días de descanso a sus empleados, permitiéndoles disfrutar del juego sin tener que preocuparse por sus responsabilidades laborales.

Según informes de medios japoneses, los empresarios han estado de acuerdo en aprobar tiempo libre para que sus empleados jueguen Zelda, como es el caso del Japan Times, que ha señalado que cuando se lanzan juegos enormemente populares como este, es común que un número significativo de empleados prefiera jugar en lugar de trabajar, por lo que las empresas consideran mejor que utilicen sus días de vacaciones legalmente permitidos en lugar de que se ausenten fingiendo alguna enfermedad u otra situación.

Seis años de espera

La espera de seis años para el octavo juego de la aclamada franquicia de Zelda ha generado una gran expectación en todo el mundo y ya está siendo vanagloriada con tremendas calificaciones al igual que su predecesora.

A menos de una semana de su lanzamiento, la red social Twitter ya se ha plagado de clips por parte de los jugadores que comparten sus locas experiencias y creaciones dentro del basto mundo de Hyrule.

La saga creada en 1986 ha dejado una huella significativa en la cultura pop, influenciando la música, la moda e incluso la televisión, por lo tanto no es sorprendente que Zelda: Tears of the Kingdom haya generado un gran revuelo a nivel mundial y que los fanáticos estén ansiosos por sumergirse en esta nueva aventura.