Lluvia de Estrellas: los eventos astronómicos de marzo 2024

La lluvia de Estrellas será uno de los eventos astronómicos que se harán presentes en el mes de Marzo.

Antes de que llegue el Eclipse Solar que se llevará a cabo el próximo 8 de abril y que se hará visible en distintas partes de la república mexicana, podrás observar varios eventos astronómicos que llegarán este marzo, prepara tu telescopio y disfruta de la belleza de estos sucesos.

De acuerdo con National Geographic, durante la madrugada del domingo 3 de marzo, veremos a la Luna en fase cuarto menguante y, cerca de ella observaremos a una estrella con colores rojizos o anaranjados, la cual tiene el nombre de 'Antares', es una estrella supergigante, que está en la constelación de Escorpio y es de las estrellas más brillantes de la galaxia.

Este suceso podrá ser observado en Centro América, el sureste de Estados Unidos y el sur de México, así como también en Venezuela, Surinam, parte del Ecuador, Perú y Brasil. Este precioso evento se podrá observar a simple vista, sin la necesidad de telescopio o binoculares, sin embargo, no durará mucho (aproximadamente alrededor de una hora), debido a una ocultación, es decir a que la Luna pasará entre Antares y la Tierra.

Según National Geographic estos son los horarios en los que podremos observar a Antara y a la Luna:

Cancún, México (UTC -5): Inicia a las 01:54 horas y termina a las 03:02

Managua, Nicaragua (UTC -6): Inicia a la 01:01 horas y termina a las 03:23

Colombia (UTC -5): Inicia a las 02:12 AM y termina a las 02:01

Miami, Estados Unidos (UTC -5): Inicia a la 1:59 AM y termina a las 03:05 AM

Puerto Rico (UTC -4): Inicia a las 03:05 AM y termina a las 04:20 AM

Comienzo de la primavera

El próximo miércoles 13 de marzo, podremos observar en las horas del atardecer a Júpiter muy cerca de la Luna en fase creciente, serán sencillos de distinguir en el cielo ya que ambos objetos brillarán justo después de la puesta de sol en dirección oeste.

Marzo es un mes importante ya que da comienzo con la primavera, el equinoccio ocurrirá el día 20 y el 25 habrá luna llena (también conocida como Luna de gusano) y un eclipse penumbral el cual ocurre cuando la Luna pasa a través de la penumbra terrestre, la penumbra ocasiona un sutil oscurecimiento en la superficie de nuestro satélite natural.

Cuarto menguante: domingo 3 de marzo.

Luna nueva: domingo 10 de marzo.

Cuarto creciente: domingo 17 de marzo.

Luna llena: lunes 25 de marzo.

Además, no podemos olvidar las lluvias de estrellas que decoran el cielo nocturno. Aunque este mes disfrutaremos de una menor, las Gamma Nórmidas, asociadas al asteroide 2001 XZ55. Iluminarán los cielos desde finales de febrero hasta mediados de marzo, ofreciendo un espectáculo celestial sobre todo en el hemisferio sur.