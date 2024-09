La importancia de la presencia de los padres en la vida de los hijos

La ausencia de los padres puede ocasionar grandes vacíos emocionales en los hijos por la falta de sentirse validados y amados, por lo que es primordial reconocer sus necesidades emocionales como necesidades básicas que les permitirán convertirse en adultos sanos.

La pirámide de Maslow es una teoría psicológica que explica jerárquicamente las necesidades del ser humano. Comienza con las necesidades fisiológicas en la base, las cuales incluyen comer, dormir, la reproducción, entre otras; en la segunda fase, se ubican las necesidades de seguridad, las cuales comienzan desde la crianza, momento en el que los padres deben garantizar la seguridad de sus hijos; en el tercer escalón se encuentra la necesidad de pertenencia; después, la necesidad de reconocimiento; y finalmente, en la cúspide de la pirámide, se posiciona la autorrealización.

Esta estructura revela la gran importancia que tiene la presencia de madres y padres durante la crianza de los hijos para lograr alcanzar la realización personal, y explica cómo la ausencia de padres deriva en carencias que marcarán la vida adulta, considera la coach profesional de transformación personal Karla Zulema Ríos.

"Son muchos los distractores que los padres de familia tenemos, en virtud también de todas esas responsabilidades que hemos asumido una vez siendo padres; sin embargo, para nuestros hijos, para la conformación de su personalidad, de su carácter, de ese bagaje que va a llevar en su mochila emocional para ser una persona segura y con autoestima alta, positiva, es fundamental contar con la presencia de los padres" , detalló en la sección 'Consciente tu Mente' del noticiero matutino 'Expreso 24/7' con Marcelo Beyliss.

La ausencia de los padres puede ocasionar grandes vacíos emocionales en los hijos por la falta de sentirse validados y amados , "no sienten que sus necesidades legítimas" sean satisfechas.

"No son caprichos, no son berrinches, no son demandas sin fundamentos de niñas y adolescentes. Son necesidades legítimas que los van a llevar a la cúspide de la pirámide, (y por tanto) a ser una persona que viva en total plenitud, que viva con seguridad" .

Recomendaciones

Para estar presentes en la vida de los hijos, la coach recomienda a padres y madres comenzar, en primer lugar, por reconocer cuáles son sus heridas de la infancia y los traumas que tienen pendientes de resolver para, finalmente, sanarlos.

Posteriormente, es importante validar cuáles son las emociones que experimentan al sostener encuentros con los hijos para reconocer cómo son las interacciones y cómo mejorar la relación.

Karla Zulema destaca que "dando aquello que nosotros no recibimos en nuestra vida es la manera en la que nosotros vamos a empezar a sanar también nuestras propias heridas" , por lo que dar amor y atención a los hijos tendrá un efecto positivo también en el adulto, quien podrá sanar sus heridas de la infancia.

Asimismo, vocalizar las emociones tiene un papel fundamental en la validación y reconocimiento de los hijos, por lo que es importante "expresarles el amor que sentimos por ellos. Las palabras tienen un poder que conecta con la emoción. Es importante manifestarles el amor, no solamente con lo material, sino también con la palabra" .

Tomar acción para satisfacer las necesidades de los hijos es fundamental para garantizar su bienestar emocional y su desarrollo. Además, es primordial reconocer sus necesidades psicológicas como necesidades básicas que les permitirán convertirse en adultos sanos.