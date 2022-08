Camionero crea grupo de WhatsApp para avisar a pasajeros por dónde va

Miguel, el chofer, avisa a sus pasajeros habituales en dónde se ubica por medio de un grupo de WhatsApp.

Con el propósito de orientar a los pasajeros y evitar que esperen el transporte durante largos periodos de tiempo, un chofer argentino de la ciudad de Buenos Aires creó un grupo de Whatsapp para comunicar a la comunidad en dónde se encuentra transitando y qué tan lejos está de las paradas de autobús.

La original idea del conductor, de nombre Miguel, se volvió viral en Twitter, luego de que un usuario compartiera su experiencia con el grupo "Vamos que llegan tarde".

"Todos los días me tomo el 74 para ir a laborar y siempre voy con el mismo chofer. Me agregó al grupo de WhatsApp del bondi donde el loco te avisa por dónde anda, así no te clavas en la parada..." , tuiteó @julyrossi20. "Verdadero tipazo. Te amo, Migue" , añade.

Como evidencia mostró una grabación de una de las conversaciones WhatsApp donde se ve que Miguel comparte en audios por dónde va.

"Chicos, vamos, estamos llegando a 9 de Julio. Vamos que hoy sí llegamos tarde, cuando me vean el colectivo se van a dar cuenta" . Los usuarios respondían qué tan cerca están.

Otro de los audios dice: "Chicos, estoy saliendo de Lomas. Rapidos y Furius" , en alusión a la película protagonizada por Vin Diesel y Paul Walker.

Cientos de personas compartieron experiencias con otros choferes.

" Cuando iba a la facu tenía la parada en la esquina de casa. Si pasaba y el chofer me veía que estaba recién cerrando la puerta y no llegaba, clavaba los frenos y me esperaba. Siempre en mi cora" , dijo una joven.

Otro de los pasajeros de Miguel comentó:

"Ese señor es lo más. Yo me lo tomo en de la Serna y si está lleno, abre las puertas del medio. El chabón es lo más de lo más" . Otro decía: "Decime que amas tu trabajo sin decirme que amas tu trabajo. Empieza Miguel" .