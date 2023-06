Alan Estrada viajó en el submarino Titán en 2022 y narra su experiencia

Contó que el sumergible, ahora extraviado en las profundidades del océano, tiene capacidad para 5 personas y es revisado minuciosamente antes de descender de la plataforma que lo transporta.

Alan Estrada, youtuber conocido por su canal "Alan x el mundo", compartió en entrevista con Yordi Rosado detalles sobre la expedición que realizó a las profundidades del océano Atlántico en busca de los restos del Titanic. Lo que nunca imaginó es la relevancia que cobraría su testimonio, luego de que este pasado domingo se reportó que el mismo sumergible en el que viajó un año atrás se encuentra extraviado.

En YouTube es posible observar los videos que registraron la expedición que Alan Estrada realizó a bordo del sumergible "Titán", en una de las expediciones para observar los restos que yacen a unos 600 kilómetros al suroeste de la costa de Newfoundland, en Canadá.

"El momento ha llegado, aunque puedo en cualquier momento echarme para atrás y decidir no bajar, eso significaría no solamente perder la oportunidad sino la fortuna invertida en esta expedición" , se escucha narrar al youtuber en el video publicado el 23 de julio de 2022.

Allí contó que el sumergible, ahora extraviado en las profundidades del océano, tiene capacidad para 5 personas y es revisado minuciosamente antes de descender de la plataforma que lo transporta.

Desciende 3 mil 800 metros y está diseñado para ser sólo abierto por fuera, por lo que los tripulantes quedan a merced del equipo en el exterior: "También la posibilidad de que algo salga mal y éste sea el último día de mi vida", dijo en aquel momento el youtuber.

Contó que la primera vez que intentó bajar, el sumergible tuvo fallas y por precaución les indicaron que la expedición se pospondría un año. Por lo que volvió al año siguiente y fue cuando logró bajar.

El pasado 30 de abril de 2023, Alan Estrada platicó con Yordi Rosado para su programa de YouTube y dio a conocer aspectos sobre esta expedición, que de acuerdo con la información que compartió, sólo había sido realizada por 297 personas hasta aquel momento.

En la entrevista el youtuber contó cómo consiguió el dinero para poder realizar el viaje, así como las emociones que le generó. Allí reveló que el día del descenso la empresa le envió una carta en la que prácticamente el pasajero se debe hacer responsable si muere durante la expedición.

"Llega el día de hacerlo y me mandan el realease que tenía yo que firmar de responsabilidades, y era una Biblia, o sea de verdad una biblia, entonces cuando lo leí me asuste mucho… básicamente que si te mueres ahí es tu pedo. Estoy consciente de que estoy subiéndome a un sumergible experimental que nunca ha bajado a estas profundidades y que además es el primer sumergible hecho de carbono que ha intentado bajar a estas profundidades, que puede haber fallas que provoquen lesiones o la muerte y que no son responsabilidades de la empresa" , compartió.

Allí compartió que, en caso de cualquier situación, el sumergible cuenta con oxígeno disponible para cinco días. Aunque uno de los pasajeros que descendió después de él, le compartió que la expedición era muy riesgosa.