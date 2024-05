"Que me echen solita a Sheinbaum": Xóchitl Gálvez de cara al tercer debate

Gálvez señaló que hubiera preferido tener un cara cara sólo con Claudia Sheinbaum.

La candidata del PAN, PRI y PRD, Xóchitl Gálvez Ruiz, se manifestó conforme con los cambios que se le hicieron al formato del tercer Debate Presidencial, pues consideró que lo que se había establecido era confuso.

En entrevista en Matamoros, Tamaulipas, señaló que hubiera preferido tener un cara cara sólo con Claudia Sheinbaum, ya que incluir a Jorge Álvarez Máynez inclinaría la situación en favor de la exjefa de Gobierno, toda vez que es obvio que apoyaría a Sheinbaum.

" Yo, al que me pusieran yo quería, yo no tengo bronca, el problema es que no era muy claro entre tres. Si te estas peleando con la Sheinbaum y de repente se mete el Máynez a defenderla, pues tampoco ayuda mucho, porque serían dos contra una, pero pues que me la echen solita, yo digo que una a una entre las dos punteras viene bien ", expresó.

Xóchitl Gálvez se trasladó después a Ciudad Mante, en la huasteca, para rendir homenaje a Noé Ramos, el candidato a alcalde asesinado, y finalizar la jornada en Tampico y Ciudad Madero, donde abordará temas relacionados con Petróleos Mexicanos.