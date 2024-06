Xóchitl Gálvez acusa a Marko Cortés de gritarle tras felicitar a Sheinbaum

Xóchitl Gálvez reveló un altercado con el presidente del PAN, Marko Cortés, luego de reconocer públicamente la victoria de su contrincante, Claudia Sheinbaum, tras conocer el resultado del conteo rápido tras la jornada electoral del 2 de junio.

En una reciente entrevista con Reforma, la excandidata presidencial Xóchitl Gálvez, de la alianza Fuerza y Corazón por México, reveló un altercado con el presidente del PAN, Marko Cortés, luego de reconocer públicamente la victoria de su contrincante, Claudia Sheinbaum, de Sigamos Haciendo Historia.

La noche del 2 de junio, tras escuchar los resultados del conteo rápido anunciados por la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, Gálvez pidió a su coordinador de campaña, Max Cortázar, comunicarse con Sheinbaum.

"Para mí (escuchar el resultado) es contundente. Sí, entiendo que mucha gente esté enojada conmigo, (pero) el conteo rápido está diseñado de manera matemática para que el resultado sea muy cercano a la realidad" , explicó la senadora.

Gálvez consideró que era su deber democrático reconocer su derrota y felicitar a Sheinbaum. Sin embargo, no esperaba la reacción de Cortés.

"Ella hace pública mi llamada, la ve Marko Cortés y ya sube bastante enojado" , relató. Según Gálvez, la morenista agradeció la llamada, ya que no la esperaba.

La exaspirante aclaró que no había ningún acuerdo con los presidentes de los partidos que le prohibiera comunicarse con Sheinbaum. Sin embargo, Cortés le exigió eliminar la felicitación de su discurso oficial, pidiéndole que solo reconociera los resultados y advirtiera de una impugnación.

"Yo suelo escribir buena parte de mis discursos, y en ese momento Marko pide que se quite la parte de felicitar, y se arma ahí un debate fuerte" , afirmó Gálvez.

En sus declaraciones, la senadora subrayó la necesidad de que los hombres en política aprendan a manejar su masculinidad y comprendan que las mujeres ejercen la política de manera distinta.

"Muchos hombres creen que gritando, que ofendiendo a las mujeres, resuelven los problemas" , indicó, refiriéndose a la actitud de Cortés. También reveló que Cortés le gritó tras el primer debate presidencial.

A diez días de la elección, Gálvez no espera una disculpa de Marko Cortés por estos hechos.

" Él cree que está en lo correcto. Entonces, no, no, no, no lo va a hacer. Yo no me siento indigna porque yo hice todo el esfuerzo para ganarme los corazones de la gente" , concluyó.

CON INFORMACIÓN DE AGENCIA REFORMA