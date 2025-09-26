La SSC informó que la mujer fue presentada ante un Juez Cívico luego de agredir a un oficial que atendía un reporte en la colonia Miravalle.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México informó sobre la detención de una mujer que agredió físicamente a un oficial en la colonia Miravalle, alcaldía Benito Juárez, hecho que quedó registrado en videos difundidos en redes sociales.

El incidente ocurrió la mañana de este jueves en la calle Altamira, donde un ciudadano solicitó apoyo policial al señalar que su expareja intentó ingresar por la fuerza a su domicilio. Según la corporación, la mujer comenzó a golpear la puerta, lanzar insultos y mostrarse agresiva contra el denunciante.

Un agente del Sector Nativitas trató de dialogar con la mujer para calmar la situación, pero ella continuó con los gritos. En un momento, mientras el uniformado pedía refuerzos por radio, la mujer lo pateó.

“Que llegue la unidad de género, hijo de tu puta madre”, así agredió una mujer a un policía en la alcaldía Benito Juárez, en #CDMX, luego de que el elemento recibió el reporte de una persona agresiva en la zona por un conflicto con su ex pareja. La joven ya fue detenida: pic.twitter.com/jcKE2rYjls — Nacho Lozano (@nacholozano) September 26, 2025

Vecinos grabaron la confrontación y difundieron los videos, en los que se observa a la mujer arremetiendo contra el policía. En una de sus propias grabaciones, ella acusó al agente de haberla golpeado y reclamó a su expareja la entrega de pertenencias.

Con la llegada de otra patrulla, la mujer fue asegurada y trasladada ante el Juez Cívico, donde se elaboró la boleta de remisión correspondiente. La SSC detalló que personal de la Dirección General de Asuntos Internos y de Derechos Humanos brinda acompañamiento jurídico al policía, quien podrá presentar una denuncia formal.

Este caso se suma a otro registrado en menos de 24 horas, cuando una usuaria agredió verbal y físicamente a elementos de la Policía Bancaria e Industrial en la estación Zócalo-Tenochtitlán del Metro.

CON INFORMACIÓN DE AGENCIAS