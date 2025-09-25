El caso se registró cerca de las 13:00 horas de este jueves cuando una familia comía en una ladrillera que se encuentra ubicada en un punto entre las calles Valle del Nazareno, Rosales y Guamúchil, en la Colonia Santa Rosa, en Tonalá.

Un niño de tres años se encontraba con su familia en una ladrillera del Municipio de Tonalá, dijo que iba a ir al baño, pero ya no regresó; cuando lo fueron a buscar lo encontraron ahogado en un cuerpo de agua.

El caso se registró cerca de las 13:00 horas de este jueves cuando una familia comía en una ladrillera que se encuentra ubicada en un punto entre las calles Valle del Nazareno, Rosales y Guamúchil, en la Colonia Santa Rosa, en Tonalá.

Oficiales de la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos de Tonalá acudieron tras ser alertados sobre el hallazgo de un menor en un cuerpo de agua.

Los uniformados llegaron y se entrevistaron con la familia, quien refirió el punto donde podría estar el menor.

Los rescatistas comenzaron las labores de búsqueda y buceo en la zona y momentos después encontraron al pequeño.

Los Servicios Médicos Municipales no pudieron hacer nada para salvaguardar la vida del niño y sólo dictaminaron su deceso.

En el sitio trascendió que la familia refirió que se encontraban comiendo cuando el niño avisó que iría al baño, sin embargo, al ver que no regresaba lo fueron a buscar y lo encontraron ahogado.

El sitio fue resguardado con un cerco policial para preservar los indicios y el agente del Ministerio Público de la Fiscalía del Estado abrió la carpeta de investigación para esclarecer los hechos.

Por último, el cadáver fue trasladado hacia la morgue metropolitana, donde será sometido a la necropsia de ley para que pueda ser entregado a sus familiares.