"Confío en que las cosas vuelvan a la calma": AMLO sobre violencia en Sinaloa

El presidente de México acusó que la reciente ola de violencia surgió tras la entrega y captura de 'El Mayo' Zambada y Joaquín Guzmán López, hijo de 'El Chapo'.

Al manifestar que "se tiene que poner orden, lo que ya está sucediendo en Sinaloa", el presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó su confianza en que pronto las cosas vuelvan a la calma en la entidad tras el clima de violencia que se vive desde hace varias semanas.

En la inauguración de la zona de riego de la presa Santa María y acompañado por la presidenta electa Claudia Sheinbaum, el jefe del Ejecutivo federal señaló que durante todo su sexenio no hubo esta situación de violencia en la entidad y acusó que esta se originó en el extranjero, en referencia a la entrega y captura de Ismael 'El Mayo' Zambada y Joaquín Guzmán López, hijo de 'El Chapo', en un aeropuerto de Nuevo México en julio pasado.

El Mandatario federal reprochó que la Embajada de Estados Unidos en México haya enviado hace unos días una alerta a sus ciudadanos de no visitar la entidad por la violencia que se registra.

" Se tiene que poner orden, lo que ya está sucediendo en Sinaloa (...) Yo confío en que pronto las cosas vuelvan a la calma, porque durante el gobierno no tuvimos ningún problema. Fue en estos últimos días, en estos últimos meses, por una decisión que tomaron que no fue correcta y que se fraguó en el extranjero. Por eso no aceptamos nosotros el injerencismo, no somos colonia. Somos un país libre, independiente, soberano ", dijo.