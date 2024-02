Xóchitl Gálvez se viraliza en TikTok por su "mala" pronunciación de inglés

“Yujab tu wok da tok”, la frase en inglés de Xóchitl Gálvez que se viralizó

La candidata del PAN-PRI-PRD a la presidencia de México, Xóchitl Gálvez fue criticada en redes sociales por su pronunciación durante su presentación en el Wilson Center por lo que salió a enfrentar las críticas. "¿No te gusta? vamos a aprender como se dice".

A través de su cuenta de Tik Tok compartió un video en el que se le ve preguntar a los transeúntes por la frase que ella pronunció en su discurso frente a integrantes de Investigación estadounidenses y en donde criticó al presidente Andrés Manuel López Obrador.

"You have to walk the talk" , se lee en un cartón escrito con un marcador negro. Y tal como ella lo dijo: "You have to wok da tok".

De la escuelita de inglés a la que van Peña Nieto y López Dóriga, les traemos a su mejor alumna: pic.twitter.com/iaB6lCQl6c — Monero Rapé ? (@monerorape) February 6, 2024

También, Xóchitl Gálvez preguntó "¿Qué significa?" a lo que le respondieron que "tienes que hacer lo que dices que vas a hacer" o "tienes que cumplir lo que prometes".

Al final del clip, salió Gálvez junto a su equipo, entre ellos Idelfonso Guajardo Villareal, gritando desde EU: "You have to walk the talk".

López-Dóriga recuerda "Juay de Rito"

Tras la viralización del video de la candidata Xóchitl Gálvez, el periodista Joaquín López Dóriga recordó su entrevista con Anthony Hopkins sobre la película 'El Rito'.