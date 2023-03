Trabajadores del INE podrían perder su empleo cuando entre en vigor Plan B

Las reformas a las leyes electorales podrían suponer una reformulación de puestos en el INE, y varios empleados temen perder sus puestos.

Con las cuatro reformas en materia electoral que promulgó en días pasados el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, un total de 34 empleados, entre ellos cinco vocales de la 04 Junta Distrital del Instituto Nacional Electoral (INE), podrían ser despedidos este año.

El vocal ejecutivo de esta Junta Distrital, José Ángel Santamaría Ucán, dijo que, entre los meses de julio y agosto, cuando la ley surta efecto, desaparecerá la junta para convertirse en la llamada Oficina Auxiliar, a reserva de que logren un amparo contra esta reforma.

“Hay controversias constitucionales, y además nosotros como ciudadanos y ciudadanas, e incluso como miembros del servicio profesional que está establecido en la Constitución, tenemos derecho a algún reclamo judicial como pudiera ser amparo o un juicio electoral, pero es incierto” , señaló.

La reforma establece que dejarán de existir las Juntas Ejecutivas para adoptar un nuevo modelo llamado Oficina Auxiliar, la cual estará a cargo de un Vocal Operativo, y este será la única persona facultada para tomar decisiones como la ubicación de casillas.

Personal del INE no tiene certeza de lo que pueda pasar

“En la misma ley hay un transitorio que establece la reestructura administrativa y compactación de las áreas, no sabemos hasta donde nos puede llevar y es el tema que en un momento preocuparía a todo el personal” , detalló Santamaría Ucán.

Mientras, el personal, algunos con más de 20 años de antigüedad, se encuentran con la incertidumbre de lo que vaya a ocurrir con ellos, ya que saben que muy posiblemente serán dados de baja, pero no tienen suficiente información sobre el nuevo orden.

“No sabemos cómo vamos a quedar con este plan b, si hay incertidumbre, hay muchas preguntas, muchas cosas que no se nos han dicho ni se nos han planteado, pero no es por culpa del instituto, sino que del mismo Plan B surgen dudas, como que no está bien planteado” , dijo Sergio González Castillo, quien tiene 15 años laborando como técnico cartógrafo en esa oficina.

El distrito 04 con cabecera en Guaymas comprende 41 municipios del estado de Sonora, y es el segundo más grande del país, mientras que su padrón actual es de 289 mil 246 ciudadanos con credencial para votar.