Aunque no les guste, vamos a traer médicos cubanos: AMLO

Al reconocer que "está muy mal el sistema de salud pública", el presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó que aunque no le guste a los conservadores su gobierno traerá médicos especialistas de Cuba y de otros países para que haya atención y no nos falten los especialistas en México.

En la ceremonia de inauguración de la sucursal del Banco del Bienestar en este municipio, el jefe del Ejecutivo federal indicó que cuando inició su gobierno visitó 80 hospitales en todo el país del programa IMSS-Bienestar porque, indicó, buscaba levantar el sistema de salud pero se detuvo con la llegada de la pandemia del Covid-19.

Vamos a que, en todos los centros de salud, unidades médicas rurales, en los hospitales, haya médicos generales y haya especialistas y no falten las medicinas, y todo se entregue y se dé el servicio de manera gratuita. Ahí tenemos un pendiente, esa es una asignatura pendiente, porque está muy mal el sistema de salud pública. No es un asunto fácil, porque ¿Saben que estos corruptos que mal gobernaron México durante mucho tiempo querían privatizar la educación y desde luego la salud? Para ellos la educación y la salud eran privilegios, que estudiara y que se curara el que tuviese dinero, el que fuese pobre no tenía posibilidad ni de estudio ni de ser atendido cuando se enfermara. Para nosotros, ni la salud ni la educación son privilegios, son derechos que tiene el pueblo.

Andrés Manuel López Obrador

Presidente de México