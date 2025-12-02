La senadora elogió el liderazgo de Francisco Cervantes en el CCE y su coordinación con los gobiernos de López Obrador y Sheinbaum para impulsar políticas laborales.

La senadora Lorenia Valles reconoció la gestión de Francisco Cervantes Díaz al frente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), durante la última sesión del año realizada este 2 de diciembre en el Centro Banamex de la Ciudad de México.

Valles destacó que, bajo la presidencia de Cervantes, el órgano empresarial mantuvo una coordinación efectiva con el expresidente Andrés Manuel López Obrador y con la actual mandataria federal, Claudia Sheinbaum Pardo, lo que permitió impulsar políticas laborales consensuadas, entre ellas el respaldo empresarial al aumento progresivo del salario mínimo.

Durante el encuentro, en el que Cervantes rindió su último informe tras asumir el cargo en 2022, la legisladora subrayó la importancia de la gobernanza y del trabajo conjunto entre los sectores público, privado y social. Recordó que, desde la Cuarta Transformación, el Gobierno federal ha sostenido un diálogo directo con los empresarios, reconociendo su papel en la inversión, la generación de empleos y el bienestar laboral.

Valles Sampedro afirmó que, ante un entorno internacional marcado por incertidumbre arancelaria, México requiere fortalecer la coordinación entre sectores para enfrentar con ventaja la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Añadió que esta colaboración será clave para el éxito del Plan México y del Plan Sonora de Energías Sostenibles.