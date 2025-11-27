La senadora Lorenia Valles informó que el Senado recibirá solicitudes del 28 al 30 de noviembre para seleccionar a diez aspirantes que serán enviados a la presidenta Claudia Sheinbaum.

El Senado de la República inició el proceso para designar a la nueva persona titular de la Fiscalía General de la República, tras la renuncia de Alejandro Gertz Manero.

La senadora sonorense Lorenia Valles Sampedro informó que la Cámara Alta recibirá solicitudes de aspirantes del 28 al 30 de noviembre de 2025, como parte de la convocatoria pública aprobada en sesión plenaria.

Valles recordó que Gertz Manero fue el primer titular de una fiscalía autónoma e independiente del Poder Ejecutivo, resultado de las reformas constitucionales aprobadas en diciembre de 2018. Señaló que, conforme a la ley, el Senado seleccionará a diez aspirantes para remitirlos a la presidenta Claudia Sheinbaum, quien integrará la terna que será sometida a votación del Pleno.

La legisladora destacó que los requisitos para participar incluyen contar con título de licenciado en Derecho con al menos diez años de antigüedad, experiencia en el servicio público o en el ámbito jurídico, así como no haber sido condenado por delitos dolosos.

Agregó que el fortalecimiento del sistema de justicia es una prioridad y que la coordinación con la presidenta Sheinbaum busca asegurar instituciones que atiendan con sensibilidad las problemáticas de la ciudadanía. Entre los objetivos, dijo, se mantiene el compromiso de garantizar acceso a la justicia pronta y expedita.