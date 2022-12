Prevé Index Sonora aumento de plantilla laboral ante “vacaciones dignas”

El presidente de Index Sonora expuso los retos que habrá de enfrentar la parte patronal con la aprobación del dictamen en la cámara de diputados, con el que se extiende el periodo vacacional de los trabajadores.

Un incremento en la plantilla laboral del 2.3 por ciento es lo que deberá enfrentar de manera inmediata el sector maquilador, a causa de la aprobación de la ampliación de 6 a 12 días a las vacaciones de los empleados en su primer año de trabajo, dijo Jesús Gámez García.

“De entrada, el impacto que nos representa el aumento de 6 a 12 días representa el incrementar la plantilla laboral en un 2.3 por ciento. Esos días se va a necesitar personal para cubrir esa parte” , acotó Gámez García.

El representante del sector maquilador señaló que de su parte se apoya el derecho de los trabajadores de poder contar con un periodo vacacional más amplio, pero la petición que se hizo es que fuera de manera escalonada.

“Precisamente por el impacto que iba a haber, y no tanto estamos hablando por Hermosillo, sino porque hay regiones en las que no hay personal, no hay gente” , dijo Gámez Garcia.

Ejemplifica con el caso del municipio de Nogales, donde dijo que existe un déficit de personal de aproximadamente 4 mil personas.

“Si hablamos de Juárez nos faltan 12 mil, si hablamos de Tijuana nos faltan 18 mil, entonces el incremento de días hace que se agrave la falta de personal que se está buscando entre ciudades del país” , dijo el dirigente empresarial.

Por otro lado, consideró que el dictamen final aprobado en cámara de diputados es un tanto confuso.