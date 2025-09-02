Donald Trump elogió a Claudia Sheinbaum, pero afirmó que “México está dirigido por cárteles” y que la presidenta “tiene miedo” de aceptar tropas estadounidenses.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó nuevas críticas hacia México al asegurar que el país “está dirigido por los cárteles” y que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo “tiene miedo” de aceptar el envío de tropas estadounidenses para combatir al narcotráfico.

En entrevista con el medio Daily Caller, Trump alternó elogios a la mandataria mexicana —a quien describió como “una mujer estupenda, elegante y hermosa”— con señalamientos directos sobre la inseguridad en México.

Según el expresidente, ofreció desplegar al ejército norteamericano en territorio mexicano, pero Sheinbaum rechazó la propuesta. “Le he ofrecido enviar al ejército, pero ella no quiere que lo hagamos (…) porque tiene miedo”, declaró.

Estas expresiones ocurren a pocos días de la visita oficial del secretario de Estado, Marco Rubio, quien estará en México el 3 de septiembre para abordar la agenda bilateral de seguridad, migración y combate al fentanilo.

Durante su conferencia del 2 de septiembre, Sheinbaum reiteró que no habrá intervención armada extranjera en México y subrayó que la cooperación en seguridad debe realizarse “cada quien en su territorio”.

“Se ha estado trabajando en un entendimiento para colaborar en materia de seguridad. ¿Qué planteamos? Una colaboración de información e inteligencia. Ellos en su territorio, nosotros en el nuestro”, enfatizó.

Las declaraciones de Trump se insertan en una narrativa que ha sostenido desde su primer mandato, en la que acusa a los cárteles mexicanos de ejercer control efectivo en amplias regiones del país y propone tratarlos como organizaciones de narcoterrorismo.