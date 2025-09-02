El analista David Saucedo destacó que la presidenta Claudia Sheinbaum conserva niveles de aprobación superiores al 70%, incluso mayores que los de AMLO en su primer año.

En entrevista para Expreso 24/7, el especialista en seguridad David Saucedo afirmó que el primer año de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ha estado marcado por la estabilidad y un modelo de comunicación exitoso, que ha permitido mantener un respaldo ciudadano de entre 73 y 76%, según encuestas nacionales.

“Los niveles de aprobación son excepcionalmente altos, incluso superiores a los que tuvo López Obrador al cierre de su primer año”, indicó.

El experto explicó que el impacto de los programas sociales y la dispersión de recursos han sido factores clave para sostener esa base de apoyo.

Seguridad: avances y críticas

Sobre seguridad, Saucedo recordó que el gobierno federal reporta una reducción de 25% en homicidios dolosos, aunque persiste la discusión sobre la confiabilidad de esas cifras.

La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana muestra que la percepción ciudadana sigue siendo negativa, pero no responsabiliza directamente a la presidenta.

“Si comparamos con las promesas de campaña, el gobierno aún queda a deber. Lo más relevante no es la opinión de los mexicanos, sino la de la Casa Blanca y, en particular, la del presidente Donald Trump”, advirtió.

Presión de Estados Unidos

Saucedo subrayó que la estrategia mexicana frente al crimen organizado está influida por las exigencias de Washington, lo que ha derivado en extradiciones, decomisos y operativos especiales.

“Por primera vez en muchos años, lo más relevante para evaluar la política de seguridad en México no es la opinión interna, sino la de Estados Unidos”, puntualizó.

Huachicol y combate fiscal

El especialista destacó también que la administración federal ha intensificado el combate al huachicol, tanto de combustible como fiscal, logrando decomisos de maquinaria, combustible y detenciones que no se habían visto en sexenios anteriores.