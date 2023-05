Tribunal Electoral propone medidas contra AMLO por promoción de 'Plan C'

El proyecto plantea revocar la decisión de la Comisión de Quejas y Denuncias, la cual había determinado rechazar las medidas cautelares contra el presidente.

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación abordará un proyecto que propone el retiro de los fragmentos de la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador en los que se hace referencia al Plan C, así como la solicitud de abstenerse de realizar posicionamientos similares.

En el proyecto se propone que el jefe del Ejecutivo proceda a eliminar o modificar las publicaciones que contengan los registros audiovisuales y estenográficos de las conferencias matutinas del 9 y 11 de mayo. Además, se sugiere que el presidente " se abstenga, bajo cualquier modalidad o formato de comunicación oficial, de realizar o emitir manifestaciones como la denunciada, específicamente llamar a votar o no votar por determinados partidos políticos o movimientos electorales, así como expresiones equivalentes. Ni usar recursos públicos en propaganda con fines electorales ".

La Comisión de Quejas y Denuncias había rechazado las medidas contra el presidente de la República, alegando que no afectaba el proceso electoral en curso. Sin embargo, recordaron que la Sala Superior ya había considerado anteriormente que las referencias al Plan C, que insta a no votar por el bloque conservador para continuar con la transformación, constituyen una vulneración en los actuales procesos electorales locales en el Estado de México y Coahuila de Zaragoza.

Por lo tanto, se enfatizó que los hechos denunciados podrían ser contrarios a las disposiciones constitucionales, ya que aparentemente se está solicitando votar por ciertos partidos políticos y no votar por otras opciones políticas, lo cual no debe formar parte del ejercicio de comunicación de transparencia y rendición de cuentas.

" Por el contrario, estas acciones podrían afectar la equidad en la contienda electoral o influir en las preferencias de la ciudadanía en el marco de los procesos electorales locales actualmente en curso ", se destacó.

Asimismo, se señaló que el presidente de la República, como responsable de ejecutar las políticas públicas aprobadas por el Poder Legislativo y encargado de los asuntos administrativos federales o nacionales, tiene deberes, obligaciones y responsabilidades directas e indirectas, así como una especial responsabilidad de cuidado con respecto a las expresiones que emite y que pueden afectar los principios de imparcialidad y neutralidad.