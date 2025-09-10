La jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada Molina, dijo que la Fiscalía capitalina ya comenzó las diligencias para conocer las causas del accidente de esta tarde.

Son 57 las personas lesionadas, 19 reportadas de gravedad, por el estallido de una pipa de gas en la zona del puente de la Concordia, confirmó la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, desde el lugar del siniestro. También avisó que al momento no había reporte de personas fallecidas.

Te puede interesar Incendio de pipa en Iztapalapa moviliza a bomberos y cuerpos de emergencia

En un informe de los traslados de los traslados de los lesionados se dijo que los heridos fueron trasladados a los siguientes hospitales:

12 personas fueron llevadas al Hospital Regional Juan Ramón de la Fuente.

9 fueron llevadas al Hospital de la Ampliación Emiliano Zapata.

15 a la Clínica del IMSS de Los Reyes La Paz.

15 a la Clínica del ISSSTE Morelos.

5 al Instituto Nacional de rehabilitación.

1 al Rubén Leñero.

1 al hospital del ISSSTE de Zaragoza.

Brugada Molina dijo que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ya comenzó las diligencias para conocer las causas del accidente de esta tarde.

"Es un lamentable accidente, la Fiscalía está empezando las investigaciones para determinar qué fue lo que pasó, la causa, en fin, y ha habido una participación inmediata" , informó Clara Brugada.

También dijo que se va apoyar a todos los lesionados por la explosión a través de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México.

Por su parte, el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez informó que se apoyarán con ambulancias afuera de los hospitales donde hay lesionados de gravedad en caso de que se requiera algún traslado, ya sea terrestre o aéreo.

Sobre el estado de salud del conductor de la pipa, Vázquez dijo que no hay información al momento.