Madre de Dante Emiliano desmiente versión oficial sobre su asesinato

En entrevista con Azucena Uresti, la madre de Dante Emiliano, asesinado el pasado 21 de mayo en Paraíso, Tabasco, ha desmentido la versión oficial de los hechos dada a conocer por el gobernador del Estado en días pasados.

Claudia Nelly Hernández Estrada, madre de Dante Emiliano, el niño de 12 años asesinado el pasado 21 de mayo en Paraíso, Tabasco, ha desmentido las versiones oficiales sobre el trágico incidente.

En una entrevista con Azucena Uresti en Radio Fórmula el martes 28 de mayo, Claudia aclaró que su hijo solo había salido a comprar dulces cuando fue atacado.

"Mi niño no conocía a nadie, era un niño de segundo año con buen aprovechamiento, no salía de la casa si no era conmigo, la tienda estaba cerca de aquí" , explicó Claudia. Según su relato, Dante fue jalado varias veces por su agresor hasta que logró darse media vuelta, momento en el cual recibió varios impactos de bala.

Estas declaraciones contradicen las afirmaciones del Gobernador de Tabasco, Carlos Merino, quien había indicado que Dante había salido tras recibir una llamada telefónica y se encontraba dialogando con personas en un automóvil antes de ser baleado.

La madre de familia explicó que la supuesta llamada que su hijo había recibido era de su parte, además de que la vivienda de donde había salido es de ella, y es la abuela de la familia la que vive con ellos.

Claudia Nely Hernández Estrada expresó su desesperación y dolor, y pidió a las autoridades que esclarezcan los hechos para evitar que tragedias similares afecten a otros niños. Recordó a Dante como un niño muy alegre y lleno de ilusiones, que esperaba con ansias celebrar su cumpleaños número 13 en julio.

#ENTREVISTA | Claudia Nelly, madre de Dante Emiliano, contradice las versiones de las autoridades sobre lo sucedido, indica que ella le llamó y él salió a comprar unas golosinas. No descarta que se trató de un intento de secuestro #AzucenaxFórmula #TodosSomosEmiliano pic.twitter.com/1d5UZesXxJ — Azucena Uresti (@azucenau) May 28, 2024

La Fiscalía General del Estado continúa con las investigaciones para determinar las circunstancias exactas del asesinato de Dante Emiliano. Mientras tanto, las autoridades han brindado seguridad y apoyo psicológico a Claudia y su familia para ayudarles a sobrellevar el duelo.

