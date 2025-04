El abogado declaró que desconoce la situación de su socio, Juan Pablo Penilla, al igual que su paradero.

"No tengo nada que ocultar, no tenemos nada que esconder, nunca se ha cometido un delito" , declaró el abogado Sergio Ramírez, quien negó que se le esté investigando en Estados Unidos o que se tenga algún proceso abierto en su contra.

Así lo declaró el socio de Juan Pablo Penilla, abogado de Ismael 'El Mayo' Zambada durante entrevista con Ciro Gómez Leyva en su programa para Radio Fórmula.

"Ya hablé yo con el gobierno americano, el FBI, y es totalmente falso que al menos en lo que mi persona corresponde: no hay ninguna investigación de ningún proceso en mi contra" , dijo el abogado.

Adelantó que la próxima semana estará viajando a Estados Unidos para atender un caso de extradición que está trabajando.

También, puntualizó que no tiene relación con el caso de Ismael Zambada ni con el caso de Miguel Ángel Treviño (exlíder de los Zetas).

Desconoce el paradero de Juan Pablo Penilla

El abogado también declaró que desconoce la situación de su socio, Juan Pablo Penilla, al igual que su paradero, tras ser cuestionado sobre el tema.

"No he hablado con él, no sé dónde está, no quise preguntar por más personas porque la verdad es un tema que a mí no me compete, yo creo que cada quien tiene sus propios asuntos, cada quien sabe qué ha hecho y cómo lo afronta" , declaró.

Asimismo, puntualizó que no tiene ninguna relación que lo pudiera vincular con Penilla en algún tipo de delito.

"Hasta el día de hoy yo no tengo ninguna acción que pudiera yo estar conexo a él y me pudiera vincular a algún tipo de delito o de investigación criminal" , puntualizó.

Por otra parte, señaló que fue víctima de persecución política por parte del grupo opositor.