¿Por qué ocurren micro sismos en CDMX?

La directora y el responsable de análisis del SSN indican las razones por las que la Ciudad de México sufre micro sismos con regularidad.

El Servicio Sismológico Nacional informó que se registró un micro sismo al suroeste de la alcaldía Coyoacán con magnitud de 1.5.

Usuarios de redes sociales informaron que sintieron un fuerte "jalón".

De acuerdo con Víctor Hugo Espíndola Castro, responsable de análisis del SSN, los sismos con epicentro en la CDMX son más comunes de lo que creemos.

"Tenemos registro de sismos que se generaron en la Cuenca del Valle de México desde que se empezaron a registrar instrumentalmente, en particular en la Ciudad de México tenemos bastante sismicidad. Toda la corteza terrestre está llena de fracturas, la Ciudad de México no es la excepción y aunque la actividad sísmica no están cotidiana como en las costas mexicanas, sí existe", señaló Espíndola.

Para la directora del SSN, Xyoli Pérez Campos, los sismos que llegan a ocurrir en el Valle son intraplaca, pero corticales.

"Se llaman así porque ocurren en la corteza superior y están dentro de otra placa que es la de Norteamérica. Generalmente estos sismos se originan a poca profundidad, pero independientemente de si son profundos o someros, lo que importa es la distancia que recorre la onda y los materiales a través de los que viaja", mencionó.

Sismos intraplaca y fallas

Además dice que el tamaño del sismo también depende de la falla que lo origina. Una falla geológica es una fractura en la corteza terrestre. La especialista señala que las localizadas y estudiadas en el Valle de México no alcanzan una longitud suficiente para un sismo grande. Según los registros históricos que se mantienen desde hace casi dos siglos, la magnitud máxima reportada ha sido de entre 3 y 3.4 grados.

Sin embargo, Espíndola Castro argumenta que aunque los sismos por tendencia son de magnitudes muy bajas, los focos poblacionales tan densos en todas las áreas de la ciudad ocasionan que los movimientos sean evidentes, pero debemos estar alerta porque "no quiere decir que no pueda ocurrir un sismo de magnitudes más elevadas".

En promedio, de acuerdo con el responsable de análisis del SSN, en la Ciudad de México ocurren al año seis sismos, sin embargo "hay meses en los que puede aumentar un poco más la actividad sísmica de alguna zona".