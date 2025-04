La presidenta reiteró que si hay pruebas contra candidatos, que se presenten, además de que “todavía puede actuar” el TEPJF.

Ante la aparición de personas candidatas de la elección judicial relaciona das con la delincuencia, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo insistió en que 99.999 por ciento de quienes participan en este proceso “no tienen ningún problema” .

En su conferencia mañanera, la mandataria reiteró que si hay pruebas contra candidatos, que se presenten, además de que “todavía puede actuar” el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

“El 99.999 por ciento de quienes participan en la elección no tienen ningún problema y .01% —no sé qué porcentaje sea—, si hay algún problema y hay alguna prueba, que se presente a los organismos electorales, a los órganos electorales” , expresó en el Salón Tesorería de Palacio Nacional.

“El otro caso, ya dijimos: Si hay algunos casos y hay pruebas, que se presenten y —desde nuestro punto de vista— todavía puede actuar la Sala Superior del Poder Judicial” , añadió.

“¿Usted descarta que se afecte a la relación con Estados Unidos?”, se le preguntó sobre la presencia de narcocandidatos. “¿De dónde?” , respondió.

La titular del Ejecutivo federal rechazó que haya coacción del voto en el proceso de junio próximo y expresó que está bien que haya observadores ciudadanos y se abran espacios para debates de las personas candidatas, para que la gente esté más informada.

Reconoció que, hasta ahora, el Instituto Nacional Electoral (INE) “ha coordinado y organizado bien la elección”.

Claudia Sheinbaum Pardo acusó que se debería señalar a jueces que han favorecido a delincuentes: “¿Por qué no hablan de que el Poder Judicial no resuelve casos graves de personas que no cumplen con sus obligaciones en el pago de impuestos? ¿Por qué no hablan de eso?” .

El jueves, ante las quejas de candidatos al Poder Judicial que han defendido a narcotraficantes, la presidenta Sheinbaum Pardo mencionó que deben presentarse las pruebas, pues “no le constan a nadie” , ya que son acusaciones que han salido en redes sociales.

“Los casos que se presentan, que además no le constan a nadie, sino sencillamente han salido en las redes sociales y en todo caso tendría que investigarse, es 0.1% de todos los candidatos y candidatas. Pero estamos hablando y de lo que ha salido en redes, que tampoco tenemos las pruebas. En todo caso, que el Tribunal pregunte a la Fiscalía o que alguien presente una queja donde hay pruebas fehacientes”, señaló la presidenta.