Ante los delitos de Inés Gómez Mont y su pareja, la UIF procedió a incorporarlos a la lista de personas bloqueadas, pero un juez les otorgó amparo para seguir usando sus recursos.

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez, informó que, de diciembre del 2018 a marzo del 2025, se han bloqueado 32 mil 531 millones 158 mil 722 pesos, y criticó que parte de estos recursos han sido desbloqueados por resolución judicial y del Tribunal Contencioso Administrativo mediante amparos para beneficiar a personas que lavan dinero.

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, Pablo Gómez detalló que, en dicho periodo, se incluyeron a la Lista de Personas Bloqueadas (LPB) a 5 mil 904 personas físicas y mil 911 personas morales, empresas, en total 7 mil 815 sujetos.

Y actualmente se encuentran en la LPB: 4 mil 994 personas físicas y mil 551 personas morales, en total 6 mil 545 sujetos.

"Derivado de la incorporación de sujetos a la LPB, las Instituciones Financieras han bloqueado 32 mil 500 millones de pesos, 568.3 millones de dólares y 2 millones de euros" .

UIF critica acciones de algunos jueces

Criticó que una persona se va al amparo, pide la suspensión y los jueces inmediatamente la otorgan, la inmensa mayoría de los jueces le permiten utilizar los recursos, aunque sigue incorporada en la lista con tal de beneficiar a las personas acusadas de un delito por lo que señaló que el Poder Judicial se ha convertido en el elemento más militantemente contrario al desarrollo del sistema de inteligencia financiera de México "y eso no es justo" .

"Otorgan los amparos a toda clase de personas que lavan dinero, vamos a decirlo tranquilamente. Y entonces, bueno, pues esto no puede ser producto más que de estructuras de corrupción" , criticó el titular del UIF.

"Somos un país que tiene una enorme frontera con los Estados Unidos, que es la mayor economía del mundo y por lo tanto el sitio donde más lavado de dinero puede haber. Somos un país que tiene un inmenso comercio con Estados Unidos. (...) tenemos que ser un país que tenga un nivel en el combate al lavado de dinero y a la persecución de los delitos predicados del lavado de dinero de la más alta calidad, pero el Poder Judicial se ha convertido en el elemento más militantemente contrario al desarrollo del sistema de inteligencia financiera de México y eso no es justo" , señaló.

Caso Inés Gómez Mont

En el caso Gómez Mont, Pablo Gómez dijo que sigue prófuga de la justicia, junto con su pareja, y ante sus delitos, la UIF procedió a incorporarlos a la lista de personas bloqueadas, pero un juez les otorgó amparo para seguir usando sus recursos.

Por su lado, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que están preparando modificaciones legales para que haya un juicio de fondo para demostrar que deben ser liberados los recursos por una mala interpretación de la UIF, y no una primera suspensión para liberar los recursos.