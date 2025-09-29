Sheinbaum niega “fuego amigo” contra Adán Augusto: “Aquí no se filtran documentos”

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo negó este lunes que desde su gobierno exista “fuego amigo” en contra del senador morenista Adán Augusto López Hernández, quien en días recientes ha sido señalado por presuntos ingresos no reportados y su relación con personajes ligados a actividades ilícitas.

“¿Qué clase de gobernantes seríamos si estamos con insidias hacia unos u otros?” , respondió la mandataria durante su conferencia matutina en Palacio Nacional.

“No andamos filtrando documentos”

Sheinbaum descartó que desde su administración se hayan difundido documentos para dañar políticamente al ex secretario de Gobernación y ex gobernador de Tabasco.

“Nosotros no andamos filtrando documentos, eso se acabó desde la administración anterior”, subrayó.

Agregó que, si su gobierno tuviera información sobre algún personaje político, sería turnada a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, o a la Fiscalía General de la República si se tratara de un tema penal.

“Nosotros decimos la verdad aquí, por eso hay mañanera (…) Si hay algo contra cualquier persona de Morena, que se tengan o encuentren pruebas, se procede, así como se procede contra cualquier persona de cualquier partido político. Aquí no cubrimos a nadie” , dijo.

Caso Adán Augusto

El senador y coordinador de la bancada de Morena en la Cámara Alta enfrenta cuestionamientos por depósitos de 79 millones de pesos que no aparecen reflejados en sus declaraciones patrimoniales de 2023 y 2024.

El viernes pasado, López Hernández aseguró que sabe de dónde provienen los ataques en su contra y advirtió que en algún momento revelará a los responsables. Cuando fue cuestionado si percibía “fuego amigo”, respondió que está acostumbrado a estas situaciones y que “a cada santo le llega su capillita”.

“Yo sí sé de parte de quién y sé por qué lo hacen”, señaló, sugiriendo que la campaña en su contra podría provenir del mismo movimiento que él ayudó a fundar junto a Andrés Manuel López Obrador.

Denuncias y vínculos señalados

De manera paralela, la diputada suplente María Elena Pérez-Jaén solicitó someter a juicio político al legislador tabasqueño. Entregó documentos a la Cámara de Diputados que lo relacionan con la formalización de empresas de Humberto Bermúdez Requena, hermano de Hernán Bermúdez, conocido como “Comandante H”, cuando Adán Augusto era notario en Tabasco entre 1998 y 2001.

Según la legisladora, dichas compañías recibieron contratos públicos y permisos federales cuando López Hernández ocupaba cargos como servidor público.

A ello se suman informes de inteligencia militar, algunos desde 2019, que advirtieron sobre actividades delictivas de Bermúdez Requena, entonces secretario de Seguridad de Tabasco, relacionadas con robo de hidrocarburos y vínculos con grupos criminales. Estos reportes habrían llegado hasta la Sedena y fueron filtrados en 2022 por el colectivo Guacamaya.

“Si hay pruebas, que se proceda”

Sheinbaum insistió en que en este momento no existe ninguna investigación del SAT contra el senador. Reiteró que si hay pruebas de irregularidades, deben presentarse las denuncias.

“No vamos a estar a lo que diga un medio u otro medio, o la oposición. Si hay pruebas, nosotros mismos presentamos denuncia y si no, no; o si la Fiscalía General de la República las tiene, investiga. No le vamos a decir: ‘no lo hagan, va a dañar a cierto partido a cierta persona’”, afirmó.

“Él ya aclaró, si hay alguna irregularidad se informa (…) Si el senador tiene que aclarar las cosas, que aclare. Siempre el SAT investiga a cualquier persona, no hay ninguna investigación en torno a Adán Augusto en este momento”, puntualizó la presidenta.

Finalmente, defendió que la llamada Cuarta Transformación ha combatido la corrupción y que gracias a ello han podido sostener los programas sociales.

“Hoy nos toca trabajar y seguir erradicando cualquier acto de corrupción”, concluyó.