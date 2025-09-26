Sheinbaum pide a Adán Augusto aclarar ingresos millonarios

Documentos oficiales revelan que Adán Augusto López Hernández, coordinador de los senadores de Morena, recibió 79 millones de pesos de empresas privadas entre 2023 y 2024, dinero que no reportó en sus declaraciones patrimoniales.

La investigación de N+ reveló que, entre estas empresas, una ha sido señalada por el SAT como "fantasma".





Pagos millonarios y empresas involucradas



Durante su transición de secretario de Gobernación a precandidato presidencial y finalmente senador, López Hernández recibió pagos por concepto de “Servicios Profesionales”. Algunas de las empresas que le hicieron estos pagos fueron contratistas durante su gobierno en Tabasco, otras están vinculadas con familiares y al menos una está señalada por el SAT por simular operaciones.

De acuerdo con declaraciones fiscales obtenidas por la Unidad de Investigación N+ Focus, los primeros pagos se registraron en noviembre y diciembre de 2023 por un total de 20.5 millones de pesos:

8.9 millones de pesos en noviembre de GH Servicios Empresariales, señalada como empresa fantasma.

11.5 millones de pesos en diciembre de Operadora Turística Rabatte, contratista durante su gobierno en Tabasco.

En 2024, GH Servicios Empresariales pagó 2.8 millones de pesos a López Hernández, pero posteriormente el SAT suspendió el sello digital de la empresa por irregularidades fiscales. Otro ingreso relevante no declarado corresponde a 18.8 millones de pesos pagados por Capital Cargo del Golfo, empresa que recibió contratos por adjudicación directa durante su gubernatura en Tabasco.





Declaraciones patrimoniales con discrepancias



En su declaración patrimonial de 2023 ante la Secretaría de la Función Pública, López Hernández reportó ingresos por 7 millones de pesos, cuando en realidad percibió al menos 22 millones.

El siguiente año, en 2024, declaró ante el SAT ingresos por 58.1 millones de pesos, pero ante la contraloría del Senado solo reportó 625 mil 793 pesos .

Por ley, la omisión o falsedad en declaraciones patrimoniales puede derivar en sanciones que incluyen suspensión, destitución o inhabilitación para ejercer funciones públicas.





Así reaccionó Sheinbaum

Ante las versiones sobre estos pagos millonarios, la presidenta Claudia Sheinbaum respondió brevemente: “que aclare el senador”, sin ofrecer más detalles.

Además de los nexos con Hernán Bermúdez, Adán Augusto habría omitido declarar 79 mdp.



El dinero vendría de empresas fantasma y contratistas de Tabasco, según el SAT.



"Que aclare el senador", responde Sheinbaum al ser cuestionada. pic.twitter.com/CGJsah8xWq — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) September 26, 2025



