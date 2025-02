La reprogramación ocurre en medio de la tensión diplomática con Estados Unidos, luego de que el presidente Donald Trump anunciara su intención de dialogar con México y Canadá sobre la imposición de aranceles.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, modificó el horario de su tradicional conferencia matutina de este lunes 3 de febrero, que iniciará a las 9:00 horas en lugar de las 7:30, como es habitual.

La Oficina de la Presidencia informó que el ajuste en la agenda responde a que este lunes es día feriado. Sin embargo, la reprogramación ocurre en medio de la tensión diplomática con Estados Unidos, luego de que el presidente Donald Trump anunciara su intención de dialogar con México y Canadá sobre la imposición de aranceles del 25% a productos de ambos países.

Sheinbaum ha insistido en la necesidad de establecer una mesa de trabajo de alto nivel con funcionarios de ambos gobiernos para discutir temas como el combate al narcotráfico y el comercio bilateral. No obstante, advirtió que su administración tiene listo un "Plan B" con posibles represalias arancelarias y no arancelarias si no se alcanza un acuerdo con Washington.

Por su parte, Trump reiteró que los aranceles entrarán en vigor a partir del martes y minimizó la posibilidad de un giro en su decisión.

"No espero nada muy dramático. Impondremos los aranceles, nos deben mucho dinero y estoy seguro que van a pagar" , declaró el mandatario estadounidense.

INFORMACIÓN DE AGENCIA REFORMA