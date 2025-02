La presidenta planteó establecer un acuerdo voluntario con los gasolineros para definir un precio máximo de gasolina, destacando que no deberían ganar más de 2 pesos por litro.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo planteó un acuerdo voluntario con gasolineros para definir los precios porque, dijo, "no puede ser que un gasolinero le saque seis pesos a cada litro" .

"Queremos hacer un acuerdo antes de estar cerrando gasolineras, así como el Pacic (Paquete Contra la Inflación y la Carestía), como el acuerdo que hicimos para el precio de la canasta básica queremos hacer le mismo acuerdo con los gasolineros" , dijo Sheinbaum Pardo en su conferencia mañanera de este martes 4 de febrero en Palacio Nacional.

"Que hagamos un acuerdo con todos los gasolineros del máximo precio de la gasolina, por supuesto que no es en principio fijar el precio, no se trata de eso. ¡Pero sí de que hay un acuerdo voluntario de que no puede ser que un gasolinero le saque seis pesos a cada litro! ¡No! Cuando el máximo que pudiera llegar a sacar es dos pesos y ya estamos hablando de mucho" , expresó.

"Establezcamos entre todos un precio máximo" , recalcó al reiterar el llamado para que el consumidor elija dónde cargar combustible.

La Presidenta indicó que Pemex ha trabajado mucho y, dependiendo el lugar, es distinto el costo que se vende a los distribuidores de gasolina.

La titular del Ejecutivo federal admitió un "problema de salinización del crudo" , pero Pemex está trabajando en ello.