La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que no habrá recorte de personal en Pemex, sino ajustes en la burocracia central y salarios corporativos.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que no habrá recorte de personal en Petróleos Mexicanos (Pemex), como parte de los ajustes derivados de la reforma energética. Indicó que las modificaciones a la ley buscan hacer más eficiente a la empresa y garantizar la producción de 1.8 millones de barriles diarios.

En su conferencia matutina desde Palacio Nacional, Sheinbaum aclaró que los ajustes se enfocarán en la reducción de salarios en la parte corporativa y en la reestructuración de la burocracia central, pero no afectarán el área operativa.

"No, no va a haber recorte de personal. Hay todavía una disminución mayor de la parte corporativa en los salarios y en la burocracia central, pero no en el área operativa, ni mucho menos", aseguró la mandataria.

Fortalecimiento de Pemex y control de la deuda

Sheinbaum también destacó que la Secretaría de Hacienda aplicará distintos mecanismos financieros para administrar la deuda de Pemex, evitando que esta crezca descontroladamente.

"La idea es que Pemex siga sin adquirir deuda como fue en la administración pasada", enfatizó.

Asimismo, la presidenta negó la construcción de nuevas hidroeléctricas y aseguró que los 90 contratos con empresas privadas serán revisados para garantizar que Pemex tenga prioridad en la asignación de pozos petroleros.

"Lleva mano siempre Pemex, ese es el gran cambio que se establece", puntualizó Sheinbaum.

Reforma energética y papel del Congreso

Sobre la discusión de las leyes secundarias de la reforma energética, la mandataria indicó que, hasta el momento, no se contempla la apertura de un parlamento abierto, salvo que el Congreso así lo determine.

Aprovechó para reiterar que la reforma energética de 2013 impulsada por el expresidente Enrique Peña Nieto tenía el objetivo de privatizar Pemex y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), algo que ahora busca revertir la nueva legislación.

Con estos cambios, el gobierno federal apuesta por consolidar a Pemex como una empresa pública fuerte y sostenible, asegurando su papel estratégico en la producción energética nacional.