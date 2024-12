Segob y gobernadores fronterizos afinan estrategia por plan migrante

Buscan garantizar atención humanitaria a desplazados.

Funcionarios de la Secretaría de Gobernación (Segob) mantuvieron este lunes un diálogo con cuatro gobernadores de estados fronterizos con Estados Unidos sobre migración.

En una publicación de redes sociales, la titular de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, informó que los gobernadores Marina del Pilar Ávila, de Baja California; Alfonso Durazo, de Sonora; Américo Villarreal, de Tamaulipas, y Maru Campos, de Chihuahua, estuvieron presentes en la videoconferencia.

"Trabajamos de forma coordinada en materia migratoria en beneficio de nuestros connacionales" , señaló la funcionaria en X.

Ávila señaló por la misma vía que los funcionarios coincidieron en perpetuar las políticas migratorias de manera "integral, humana y coordinada" .

Por su parte, Durazo indicó que en la reunión se debatió en torno a las estrategias para garantizar "una atención humanitaria en el tema de movilidad" .

Según la publicación de Segob, también participaron en la reunión el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Segob, así como un representante del Instituto Nacional de Migración (INM).

El encuentro virtual se dio en el marco de las presiones del próximo Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por frenar la migración.