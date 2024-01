Sanjuana Martínez reacciona a petición de AMLO sobre supuestos 'moches'

El Presidente solicitó que se realice una investigación sobre las afirmaciones de Martínez en relación con Claudia Sheinbaum.

El presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a Sanjuana Martínez, exdirectora de Notimex, para que presente pruebas que respalden sus afirmaciones sobre presuntos intentos de soborno relacionados con la campaña de la precandidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum.

López Obrador, al abordar las acusaciones vertidas por Martínez, destacó que no busca limitar la libertad de expresión de la exdirectora, pero instó a que se apegue a tres principios fundamentales: "no mentir, no robar y no traicionar". El presidente también solicitó que se realice una investigación sobre las afirmaciones de Martínez en relación con Claudia Sheinbaum.

" Que se investigue lo que tiene Claudia, y se compare con otros, con otras, y se van a dar cuenta quién es Claudia. Yo respeto mucho lo que dice esta compañera (Sanjuana Martínez), pero no comparto ", expresó el mandatario.

En respuesta a estas declaraciones, Sanjuana Martínez, a través de una carta aclaratoria dirigida a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), reafirmó sus afirmaciones y señaló que ya no forma parte del gobierno. Afirmó que su lealtad está primero a sus principios y a los mexicanos.

Martínez destacó que el desmentido de la STPS era previsible y afirmó que los intentos de soborno no suelen documentarse de manera formal. Aseguró que es falsa la información sobre la oferta de información necesaria para procesar las indemnizaciones y acusó a la STPS de negar los cálculos y ofrecer solo totales, vulnerando los derechos laborales.

La exdirectora de Notimex reiteró que la cantidad solicitada de 150 millones de pesos fue aparentemente aceptada bajo la condición de destinar el 20 por ciento a la campaña de Claudia Sheinbaum, calificando esto como inaceptable e ilegal. Martínez concluyó su respuesta destacando la importancia del compromiso de todos para combatir la corrupción en México.